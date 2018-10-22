Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Стильно и не очень дорого

Далеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от топового устройства отличается буквально частотой процессора и камерой, по всем остальным параметрам они примерно равны. Только за 20% производительности на флагмане с вас попросят заметно больше денег. Благо, есть на рынке достойные представители среднего класса, которые позволяют даже не смотреть в сторону флагманов. Ярким тому примером является Lenovo S5 Pro — устройство очень привлекательно выглядит, у него есть все возможности, чтобы удовлетворить потребности обычного покупателя. Конечно, здесь нет самого мощного в мире мобильного процессора и всех подобных бонусов, но необходимая база имеется. Собственно, давайте посмотрим на то, что новинка умеет и почему производитель делает на этот гаджет большую ставку. Все же, большинству нужен именно средний класс.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это довольно современная модель, которую компания Qualcomm буквально недавно отправила в продажу. Работает модель на восьми вычислительных ядрах Kryo 260, построенных на архитектуре 64-бита. Максимальная тактовая частота достигает 1,8 гигагерца, для смартфона этого предостаточно. За графику новинки отвечает графический процессор Adreno 509, его мы уже видели в синтетических тестах и прочих сценариях использования и там все было очень даже хорошо. За подключение к сотовой сети отвечает скоростной модем Snapdragon X12 LTE. Производитель обещает прямо космические скорости передачи данных, но эти цифры пока что недостижимы — мобильные операторы такого не предоставляют. Начинка смартфона более чем достойная, особенно если учитывать, что это средний класс.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели устройства расположен лишь дисплей, больше здесь ничего нет. Разработчики решили пойти по стопам яблочной компании и поставили в верхней части экрана вставку, на которой разместили камеру, динамик и датчики слежения. Лично мне такое решение не очень нравится, но тут уже вы сами решаете. На тыльной стороне смартфона расположена двойная камера, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Выглядит все очень аккуратно и компактно, нет ничего лишнего. Вот только зачем было делать вырез, если сканер поставили на тыльную панель? Хороший вопрос.

Особенности

Порадовал дисплей смартфона — 6,26 дюйма при разрешении 2240 на 1080 точек. Выглядит картинка просто шикарно, сюда явно поставили дорогую IPS матрицу с отличной яркостью, углами обзора и прочими преимуществами. На таком дисплее вам будет комфортно смотреть фильмы, читать книги, играть в игры и так далее, особенно если привыкнуть к вырезу в верхней части дисплея. Стоит так же отметить, что производитель решил использовать два варианта комплектации — 64 и 128 гигабайт встроенной памяти. Оперативной памяти 6 гигабайт, этот параметр менять нельзя, а вот встроенное пространство выбираете на свой вкус.

Итог

Теперь о самом важном — стоимости. Производитель заявил про официальную цену в 190 долларов за базовую версию в 64 гигабайта встроенной памяти. Информации о максимальном объеме памяти пока что нет, но это и не особо важно. Всего за 190 долларов вы получаете возможность пользоваться абсолютно современным устройством — шикарный дисплей, производительная начинка, достойная система камер, современная операционная система и довольно много памяти. Конкуренты ничего подобного предложить не могут, даже приблизительно.