Предварительный обзор Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27. Для профи

2020-01-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27; [84]
В последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотографов, которые нуждаются в максимальном качестве изображения. Такие мониторы стоят достаточно дорого и далеко не всем по карману, но их продолжают выпускать, а значит, их кто-то покупает. О еще одном таком мониторе мы сегодня и поговорим.

Дизайн корпуса

Монитор порадовал достаточно привлекательным дизайном корпуса, который привлекает внимание, но не отвлекает пользователя во время просмотра контента или работы с ним. На лицевой панели вокруг монитора расположена довольно стильная рамка черного цвета, которая оказалась максимально тонкой. Это большой плюс, так как часто мониторы такого уровня ставят рядом для работы с одним приложением и минимальна рамка позволяет исключить разного рода разрывы и дискомфорт. Более того, внизу есть более толстая планка пластика серебристого цвета, на которой расположился логотип линейки. На тыльной стороне ничего интересного нет, но нас это и не огорчает, так как производитель явно делает упор на качестве картинки, а не на дизайне панели, которую вы увидите пару раз за всю свою жизнь. Также порадовала ножка и подставка — они довольно прочные и надежные, монитор на столе шататься не будет.

Характеристики

Монитор Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27 является профессиональным устройством для работы с графикой, так что при покупке такого продукта вы явно будете обратить внимание на его характеристики. Начнем с базовых параметров — диагональ дисплея составляет 27 дюймов, что не очень уж и много по современным меркам. Разрешение достигает 3840 на 2160 точек, то есть полноценное 4К-разрешение, а за основу монитора взята матрица IPS с массой дополнительных бонусов, о которых мы поговорим немного позже. Также производитель заявил, что у монитора частота обновления матрицы всего 60 Гц, что тоже не впечатляет на фоне большинства популярных мониторов, но для рабочего устройства этого вполне предостаточно. Все же это устройство не для игр, а значит нет смысла ставить сюда матрицу с частотой обновления 144 Гц, например, или даже выше.

Естественно, в случае с профессиональными устройствами топового уровня пользователь обращает внимание на дополнительные преимущества продукта. К примеру, здесь заявлена поддержка технологии HDR1000, которая обеспечивает пользователя работой с очень яркими и темными участками на экране с полным комфортом. Кроме того, монитор прямо с завода имеет калибровку с поддержкой 99 % пространства DCI-P3, 100% sRGB и 100% BT.709. Это довольно приличные показатели, хотя есть более дорогие мониторы с поддержкой 100% DCI-P3. И, конечно же, производитель говорит о миллиарде поддерживаемых цветов, которые обеспечиваются лучшими светодиодами на рынке — благодаря этому картинка на экране практически достигает предельного реализма. Это необходимо фотографам, которые печатают фото, дизайнерам, людям, монтирующим видео, и так далее. То есть, только творческим людям уровня профессионала.

Итог

За этот монитор производитель просит 2500 долларов, то есть цена достаточно высокая — даже для продвинутых дизайнеров, которые работают и зарабатывают на этом, ценник великоват. С другой стороны, если вы хотите получать действительно качественное решение, которое будет справляться со всеми поставленными задачами, то эта модель подойдет практически идеально — качество картинки очень высокое, корпус стильный и недостатков серьезных у продукта просто нет. Для дизайнеров новинка явно подойдет.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkVision Creator Extreme P27
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