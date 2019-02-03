Предварительный обзор Lenovo Yoga Chromebook C630. Топовый хромбук

2019-02-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo Yoga Chromebook C630; [95]
Если вы хоть немного разбираетесь в ноутбуках и следите за рынком электроники, то понимаете, что хромбуки хотя и рекламируют как настоящую платформу для работы, но на самом деле получить достаточно производительности на подобных системах никогда не удается. Все дело в том, что подобного рода устройства получают крайне слабую начинку, мало встроенной памяти и все это вместе не дает вам шансов на комфортную работу с тяжелым контентом. Разработчики ноутбука Lenovo Yoga Chromebook C630 решили исправить ситуацию и представили довольно крутое решение, которое по массе параметров уделывает другие модели устройств на этой же операционной системе. Сегодня мы решили изучить этот вопрос и посмотреть на особенности ноутбука, на его реальный набор функций и преимуществ. Итак, давайте посмотрим на то, что же нам предоставил китайский бренд и почему это настолько интересно.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Core i5-8250U, который построен на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,6 гигагерца в режиме простоя и 3,4 гигагерца в режиме повышенной нагрузки. Данный процессор достаточно мощный, чтобы вы могли работать не только с документами, но и с разного рода дополнительными приложениями для обработки фотографий или видео. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт типа DDR4-2400. Для большинства задач вам бы хватило и 4 гигабайт, но разработчики решили, что нужно предоставить немного больше пространства для комфортной работы. И, я хочу сказать, что это вполне адекватное решение — ноутбук получил немного запаса по производительности. Дискретной графики, естественно, здесь нет, так как это слишком дорого, да и компания создавала ноутбук не для геймеров.

За графику новинки отвечает интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics 620, которая уже давно встречается в подобных устройствах и отлично справляется с поставленными задачами. Вы можете с удовольствием смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, запускать разнообразные программы по обработке графики и так далее. Встроенная память представлена флеш-накопителем на 128 гигабайт. Обычно у хромбуков это большая проблема — производитель устанавливает слишком мало памяти и ее постоянно не хватает. Теперь у вас будет предостаточно пространства для хранения документов и какого-то личного контента.

Особенности

Начнем с того, что данный ноутбук оборудован диагональю дисплея в 15,6 дюйма, то есть это достаточно большой ноутбук. Разрешение в базовой версии достигает 1920 на 1080 точек, имеется поддержка сенсорного управления и откидной механизм дисплея. Однако, на этом разработки решили не останавливаться и предоставили вариант экрана с разрешением 4К — это позволит получить больше комфорта при работе с документами или фотографиями, вглядываться в мелкие детали будет заметно проще. Правда, стоимость модели с таким вот дисплеем заметно вырастет.

Итог

На текущий момент известна лишь цена за базовую версию ноутбука — она составляет 900 долларов. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда работать с компьютером, получать от него все необходимые функции и наслаждаться возможностями устройства в повседневной жизни. Если же вам этого недостаточно, то можно посмотреть на более продвинутую версию с 4К экраном, но ее цена пока что под секретом. Будем надеяться, что к нам в страну новинка приедет за те же 900 долларов — тогда можно будет конкурировать с главными игроками на рынке. Что вы думаете о новинке?

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