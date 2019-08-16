Предварительный обзор Logitech G915 Lightspeed. Крутая периферия

Дизайн корпуса

Современные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают периферию с целью получать эстетическое удовольствие и наслаждение от игрового процесса. Сегодня мы поговорим о проекте, который на сто процентов способен удовлетворить любые ваши запросы. Достаточно лишь заплатить немного денег.

Подсветка

Клавиатура достаточно стильная и выполнена в фирменном для Logitech стиле. На фронтальной стороне расположена классическая раскладка клавиш — 104 кнопки в правильной раскладке позволяют с огромным удовольствием играть в игры, набирать текст и все в таком духе. В этом клавиатура очень порадовала, так как непривычные раскладки клавиатуры уже порядком надоели. Далее, слева от основного блока клавиш расположены вспомогательные клавиши для записи макросов или биндов. Вы можете поставить на одну из эти клавиш нужное вам действие и активировать его гораздо быстрее, чем если бы вы делали это вручную. Крайне удобная штука в мультиплеерных играх, особенно если вы используете какие-то длинные цепочки умений или действий. Слева от клавиш, немного сверху, расположен валик для настройки громкости — очень удобная штука на самом деле. Просто прокрутили валик и получили ту громкость, которая вам нужна.

Характеристики

В последнее время геймеры стали все больше внимания уделять подсветке клавиш, так как это действительно позволяет точнее передвигаться в играх или активировать нужные умения. Вы всегда можете назначить нужные вам клавиши с определенной подсветкой и тогда точно не промажете по ним в определенный момент, можете настроить профили для разных игр с разной подсветкой и не настраивать клавиатуру перед каждой новой игрой. Программное обеспечение у клавиатуры довольно достойное, там есть все необходимые вам функции и возможности, плюс всегда есть возможность пойти в интернет и посмотреть, как другие геймеры настраивают свои клавиатуры для еще большего комфорта в играх. Красивая яркая подсветка с возможностью настройки на каждую отдельную кнопку — громадный плюс для большинства активных игроков. Очень крутая реализация.

Итог

За основу клавиатуры взяты переключатели GL Switches, которые отлично справляются с поставленными задачами и легко уделывают конкурентов как в плане тактильных ощущений, так и в плане долгожительности — скорее клавиатура вам порядком надоест, чем сломается. В этом заключается преимущество продукта, ведь вы покупаете крутую клавиатуру и можете пользоваться ей лет восемь-десять. Ни одна мембранная клавиатура не сможет похвастаться чем-то подобным, так что данный плюс очень важен. Также стоит отметить, что клавиатура поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение — вы можете использовать ее вдалеке от компьютера или подсоединить по кабелю и не переживать за уровень заряда. Опять же — вроде мелочь, а на самом деле делает клавиатуру максимально универсальной. Да и про кабель переживать не нужно, ведь его всегда можно заменить.

Конечно, у клавиатуры от столь известной компании, да еще и с таким набором функций, просто не может быть низкой стоимости. Но, мы даже не думали, что клавиатура может стоить 250 долларов. Это очень дорого и многие крупные производители видеокарт свои флагманские новинки продают примерно за эти же деньги. Так что новинка подойдет далеко не всем и каждому — вы всегда можете за куда меньшую сумму купить более простой вариант, а на остальные деньги улучшить компьютер. Если же деньги не проблема, то клавиатура точно вам понравится.