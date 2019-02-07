Предварительный обзор Logitech G935 7.1 Lightsync. Топовая игровая гарнитура

В последнее время игровая периферия перестала быть просто наушниками, в которые поступает звук из игр. Геймеры выросли, сформировались, у них есть определенные требования к периферии и они хотят получить максимум положительных эмоций от своего игрового опыта. Им нужна качественная гарнитура, способная передать все звуки и направления их появления, чтобы лучше понимать происходящее в виртуальном мире. Многие профессиональные киберспортсмены говорят, что гарнитура даже важнее клавиатуры с мышкой, ведь звуки порой приносят больше информации и пользы, чем картинка на экране. Сегодня мы поговорим о действительно топором устройстве под названием Logitech G935 7.1 Lightsync, которое выглядит предельно интересно и выдает действительно топовое звучание. Это одна из лучших игровых гарнитур на текущий момент на рынке и производитель вложил в нее массу нового и необычного.

Характеристики

Стоит отметить, что на бумаге характеристики гарнитуры вовсе не впечатляют. Например, диаметр мембраны составляет 50 миллиметров, это стандартный показатель для топовых наушников от известных брендов. Буквально каждая вторая гарнитура выше среднего класса может похвастаться таким вот преимуществом. Диапазон воспроизводимых частот тоже не удивляет — от 20 Гц до 20000 Гц. Опять же, такие характеристики заявлены практически у каждой гарнитуры. Тем не менее, звучание здесь действительно на голову выше, чем у конкурентов — низкие и средние частоты проработаны крайне привлекательно, плюс высокие частоты передаются без артефактов и искажений. То есть, разработчики не сделали какого-то невероятного прорыва, но они сделали лучшее звучание в своем классе и этого уже достаточно, чтобы устройство вам понравилось. На этом, естественно, преимущества новинки не заканчиваются.

Особенности

Из названия гарнитуры нетрудно догадаться, что здесь реализовано виртуальное 7.1-канальное звучание, которое позволяет вам намного лучше понимать, что происходит в игре. Например, вы будете отчетливо слышать, откуда бежит враг, с какой именно стороны идут выстрелы и все в таком духе. Подобная информация в большинстве шутеров позволяет побеждать без каких-то особых навыков и если вы хотите выйти на новый уровень, то нужно обязательно следить за звуками и изучать происходящее вокруг вас. Виртуализация в этом плане здорово помогает.

Итог

Помимо этого, производитель решил удивить геймеров не только внешним видом своего продукта и особенностями конструкции, но и дополнительными функциями. Данная гарнитура умеет работать как с вашим компьютером, так и со смартфоном, и с игровыми приставками Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. То есть, вы покупаете гарнитуру и она работает с любым устройством, на котором вообще можно во что-то играть. Также стоит отметить, что гарнитура работает как в проводном, так и в беспроводном режиме — это полезно, если вы вдруг захотите поиграть не на кабеле, а с большого расстояния. Работают наушники до 12 часов в беспроводном режиме.На текущий момент заявлена стоимость Logitech G935 7.1 Lightsync в размере 170 долларов. Это достаточно адекватная стоимость за флагманскую гарнитуру с крутым дизайном, подсветкой чаш, виртуальным 7.1-канальным звуком и прочими приятными бонусами. Идеальное решение для тех, у кого есть и ПК, и консоли — можно не покупать два хороших устройства, а взять одно отличное и получать от него гораздо больше позитивных эмоций. Да и внешне гарнитура выглядит очень привлекательно, особенно если вы любите фирменный стиль Logitech.