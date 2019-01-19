Предварительный обзор LucidSound LS41. Премиальные наушники

2019-01-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - LucidSound LS41 Wireless Surround Headset; [76]
Игровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хотите играть и получать информацию о том, что происходит в игре, вам совершенно не обязательно покупать дорогие наушники, достаточно простенькой гарнитуры за 300 рублей. Однако, геймеры же хотят намного больше — они хотят комфорт, чтобы уши не болели и не потели во время длительных игровых сессий. Хотят виртуальное объемное звучание, чтобы слышать врагов издалека и понимать, куда двигаться. Хотят хороший микрофон, программное обеспечение, подсветку и массу других бонусов, чтобы играть с максимальным удовольствием. И тут уже нужно понимать, что наушники с таким набором возможностей стоят намного дороже. К примеру, за LucidSound LS41 Wireless Surround Headset просят целых 200 долларов — это цена видеокарты среднего класса. Стоят ли они тех денег? Сейчас посмотрим.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что это полностью беспроводное решение — здесь нет проводов, к которым вы привыкли и это полностью меняет ощущения от того, как в гарнитуре играется. Вас не ограничивает шнур, вы можете хоть встать и пойти в другую комнату, можете спокойно потянуться или повернуться, не вырывая при этом кабели. Это ощущение свободы довольно быстро вынуждает разлюбить все проводное. Оголовье здесь выполнено из экологической кожи, оно прошито и выглядит крайне привлекательно. Не самое мягкое решение, но для игр вполне сойдет, тем более гарнитура не очень тяжелая. Переходит оголовье в дуги, которые опоясывают чаши и выглядят крайне круто. Такие решения уже были на рынке, но они выглядят не настолько красиво и привлекательно. На внешней стороне чаши имеется логотип компании, чтобы вы не забывали, от кого у вас столь дорогая гарнитура.

Амбушюры здесь выполнены из двух типов материалов, что делает их более пригодными для длительного и активного использования. Внешняя часть амбушюры покрыто экологической кожей, она тоже прошита, чтобы на краях не расходилась со временем. Внутрення часть амбушюры, которая соприкасается с вашим ухом, выполнена из мягкой и приятной ткани, которая дышит и не дает вашим ушам настолько уж сильно потеть. Получается очень мягкая конструкция, которая нигде вам не давит и позволяет с большим удовольствием играть в любимые игры. Здесь даже нашли место для микрофона на гибкой штанге, который дает возможность общаться с друзьями или товарищами по команде.

Характеристики

Наушники оборудованы 50-миллиметровыми излучателями, которые передают звук на частотах от 20 до 20000 Гц. Это честные характеристики, ведь наше ухо не может слышать остальные диапазоны. Качество звука отменное, плюс здесь имеется продвинутая технология DTS Headphone:X 7.1 Surround Sound, которая позволяет вам слышать врагов и понимать, откуда этот звук исходит. Весьма полезный бонус на тот случай, если вы хотите сражаться в виртуальных мирах и предпочитаете соревновательные шутеры. Микрофон, судя по характеристикам, тоже неплохо себя покажет.

Итог

За данную игровую гарнитуру просят 200 долларов и это действительно большие деньги. Если верить статистике Steam, то у 40% геймеров видеокарты стоят дешевле этой гарнитуры. Но, нужно понимать, что здесь вы платите за беспроводное решение, за качественно звука, за виртуальное звучание и хороший микрофон. И за комфорт — качественные материалы и такой дизайн тоже стоят своих денег. Отличное решение для тех, кто хочет играть без проводов или купил себе игровую приставку и желает сражаться на большом расстоянии прямо с дивана. Идеально.

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