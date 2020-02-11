Предварительный обзор MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14. В розовом цвете

Дизайн корпуса

Сегодня мы с вами поговорим о достаточно уникальном продукте — розовом ноутбуке, созданном специально для авторов контента. Устройство очень интересное как в плане дизайна, так и в плане своих характеристик, так что вы можете смело обращать на него свое внимание. А пока что давайте посмотрим на то, что же это за устройство и почему оно привлекло внимание общественности.

Характеристики

Можно смело сказать, что производитель сделал отдельный упор на дизайне своего нового ноутбука, так как на рынке практически нет розовых ноутбуков, тем более для тех, кто занимается созданием различного контента. Это действительно важно, так как ноутбук окрашен в розовый цвет и это позволяет не переживать о том, что вы затеряетесь в толпе. Большая часть современных ноутбуков для профессионалов созданы в черном или сером корпусе. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что ноутбук MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14 получил все те же преимущества в плане внешнего вида, что и его оригинальная модель в серебристом исполнении — пользователь получает компактные габариты, достаточно тонкий корпус, компактную клавиатуру и дополнительный бонус в виде большой сенсорной панели, которая действительно дает возможность работать без мышки. Вполне классный дизайн.

Особенности

Хотя сам производитель уверяет, что MSI Limited Edition Rose Pink Prestige 14 содам специально для прекрасной половины человечества, мы в этом сильно сомневаемся, так как у ноутбука слишком уж производитель начинка — далеко не все ноутбуки на рынке могут похвастаться таким набором железа. К примеру, за основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i7-10710U, который работает на весьма высоких частотах, при этом обладая весьма привлекательным уровнем тепловыделения. Он потребляет мало энергии, предоставляя длительную автономную работу. За графику ноутбука отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, которая отлично справляется с поставленными задачами и выводит графику в высоком разрешении. Конечно, стоит понимать, что это видеокарта не для игр, а для работы с графикой, фотографиями и видео. Запустить игры вы тоже сможете, но этот ноутбук создавался для иных целей.

Итог

Естественно, главным преимуществом ноутбука является его дизайн — производитель не зря решил выбрать именно розовый цвет. Это моментально привлекло внимание со всего мира, ведь подобных устройств на рынке просто нет, тем более это не какой-то эксклюзивный продукт, а вполне себе устройство для комфортной работы, которое можно будет заказать из интернета. Также производитель порадовал нас весьма привлекательным дисплеем — вы можете при покупке выбрать модель с дисплеем Full HD, а можете предоставить себе возможность пользоваться устройством с 4К-дисплеем. Весьма привлекательно в том плане, что пользователь может выбрать, какое разрешение ему более удобно, и не переплачивать за 4К, если ему это не нужно. Либо же наоборот — если вам не нужно Full HD, то почему бы не взять 4К? Производитель такой выбор предоставляет.

Производитель заявил, что будет продавать данный ноутбук всего за 1400 долларов, то есть это достаточно доступный гаджет при таких характеристиках. Кроме того, вы получаете возможность действительно выделяться на фоне остальных пользователей с серыми скучными ноутбуками, да и не стоит думать, что этот продукт создавали исключительно для женского пола. На самом деле с розовым ноутбуком и мужчине работать вполне комфортно, так как производительность у новинки высокая и корпус классный.