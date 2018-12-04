Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R. Продвинутый игровой инструмент

2018-12-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Oculux NXG251R; [73]
За последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буквально каждый день выходит какая-то новинка от популярного бренда, который хочет привлечь аудиторию чем-то необычным. Однако, в большинстве ситуаций производитель привлекает разве что стоимостью, ведь достойных характеристик мы уже давно не видели — разработчики почему-то считают, что игровой монитор совершенно не обязательно должен иметь игровые характеристики. Сегодня в свет выпустили новинку под названием MSI Oculux NXG251R, которая вернула нам веру в геймерские мониторы. Это именно тот продукт, который позволит вам сражаться в виртуальных мирах с максимальным комфортом и удобством. Для многих пользователей этого будет достаточно, чтобы не смотреть на высокую цену (ее еще не назвали) и сразу же бежать в магазин. Собственно, давайте я расскажу, почему новинка так интересна.

Характеристики

Диагональ дисплея у данного монитора составляет 24,5 дюйма. Многие геймеры уверены, что 24 дюйма — идеальная диагональ для шутеров. Здесь у каждого свое мнение, какой-то золотой середины или стандарта нет, но для игр вполне предостаточно и такой диагонали. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, а матрица построена по технологии TN. Здесь стоит отметить, что разработчики новинки специально не использовали IPS матрицу ради меньшего времени отклика и от 4К отказались, так как получить достойный FPS в играх на таком разрешении крайне трудно. Да и TN высокого качества не уступает по цветопередаче IPS варианту, лишь углы обзора ниже. Но, если вы сидите прямо перед монитором, то разницу не заметите точно. Основные характеристики вопросов не вызывают, это очень хороший набор параметров для геймерского монитора на все случаи жизни.

Помимо этого, монитор выделяется на фоне конкурентов 240 Гц частотой обновления кадра. Это позволяет получить самую плавную картинку на текущий момент на рынке игровых устройств. Вы не пропустите ничего во время активных сражений, тогда как оппоненты с 60 Гц будут видеть в три раза меньше. Это, конечно, очень грубое сравнение, но суть вы поняли. Помимо этого, в мониторе реализована технология NVIDIA G-Sync, позволяющая синхронизировать кадры с видеокартой, тем самым избегая разрывов изображения. Получается отличный набор для того, кто хочет получить самые продвинутые технологии.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у новинки тоже все довольно неплохо — на фронтальной панели можно увидеть дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Снизу имеется пластиковая вставка. На тыльной стороне у нас расположен логотип компании MSI, логотип технологии NVIDIA G-Sync и даже панель с подсветкой. Ножка здесь очень мощная и увесистая, в ней не забыли оставить отверстие для кабелей. Подставка имеет классическую для бренда V-образную подставку, которая занимает на столе минимум места и не дает монитору шататься. Внешний вид продукта как бы намекает, что это геймерское решение.

Итог

На текущий момент информации о стоимости монитора нет, но нужно понимать, что это продукт далеко не начального класса. Разработчики создавали продвинутое решение, которое должно позволить заядлому геймеру получить новые ощущения и преимущество над врагов. Частота в 240 Гц при FullHD позволит вам добыть очень платную картинку без пропуска мелких деталей, да и технология синхронизации с видеокартой тоже неплохо себя зарекомендовала. Идеальное решение для киберспорта или тех пользователей, которые хотят попасть в мир виртуальных сражений на профессиональном уровне.


Комментарии:
Samsung Galaxy F выйдет ограниченным тир...
Samsung Galaxy F выйдет ограниченным тирВ 2019 году Samsung делать ставку на Galaxy S10 и складную Galaxy F. Samsung произведет всего лишь миллио...
Базовый Android-телефон - Alcatel 1x Evo...
Базовый Android-телефон - Alcatel 1x EvoВ вихре новостей о флагманских телефонах с большим количеством камер, огромной оперативной памяти легко з...
Затеял ремонт в своей квартире? Продумай...
Затеял ремонт в своей квартире? ПродумайПочему большинство людей начинают ремонт в своей квартире именно в холодное время года? Кажется вопрос оч...
Хочешь купить iPhone? Поищи в Интернет-м...
Хочешь купить iPhone? Поищи в Интернет-мВы помните времена, когда мобильные телефоны представляли из себя лишь обычные устройства, которые позвол...
Подборка лучших снегоуборочных машин...
Подборка лучших снегоуборочных машинЗима, для кого то это пора лепить снеговиков и снежные горки, а для кого то ежедневная суета с уборкой сн...
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механ...
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механОсенью компания HyperX сообщила об обновлении своей механической клавиатуры Alloy FPS, протестированной н...
Microsoft заменит стандартный браузер Ed...
Microsoft заменит стандартный браузер EdСогласно внутренней информации, Microsoft создает новый веб-браузер для своей ОС Windows 10 для замены Ed...
Новый чипсет Snapdragon 855...
Новый чипсет Snapdragon 855Qualcomm проводит ежегодную встречу на Гавайях, США, где обычно объявляет о выпуске новой версии своего ф...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игрОбзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр
Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепленияОбзор AXPER Flat. Видеорегистратор с двумя вариантами крепления
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor