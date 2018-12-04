Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R. Продвинутый игровой инструмент

За последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буквально каждый день выходит какая-то новинка от популярного бренда, который хочет привлечь аудиторию чем-то необычным. Однако, в большинстве ситуаций производитель привлекает разве что стоимостью, ведь достойных характеристик мы уже давно не видели — разработчики почему-то считают, что игровой монитор совершенно не обязательно должен иметь игровые характеристики. Сегодня в свет выпустили новинку под названием MSI Oculux NXG251R, которая вернула нам веру в геймерские мониторы. Это именно тот продукт, который позволит вам сражаться в виртуальных мирах с максимальным комфортом и удобством. Для многих пользователей этого будет достаточно, чтобы не смотреть на высокую цену (ее еще не назвали) и сразу же бежать в магазин. Собственно, давайте я расскажу, почему новинка так интересна.

Характеристики

Диагональ дисплея у данного монитора составляет 24,5 дюйма. Многие геймеры уверены, что 24 дюйма — идеальная диагональ для шутеров. Здесь у каждого свое мнение, какой-то золотой середины или стандарта нет, но для игр вполне предостаточно и такой диагонали. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, а матрица построена по технологии TN. Здесь стоит отметить, что разработчики новинки специально не использовали IPS матрицу ради меньшего времени отклика и от 4К отказались, так как получить достойный FPS в играх на таком разрешении крайне трудно. Да и TN высокого качества не уступает по цветопередаче IPS варианту, лишь углы обзора ниже. Но, если вы сидите прямо перед монитором, то разницу не заметите точно. Основные характеристики вопросов не вызывают, это очень хороший набор параметров для геймерского монитора на все случаи жизни.

Помимо этого, монитор выделяется на фоне конкурентов 240 Гц частотой обновления кадра. Это позволяет получить самую плавную картинку на текущий момент на рынке игровых устройств. Вы не пропустите ничего во время активных сражений, тогда как оппоненты с 60 Гц будут видеть в три раза меньше. Это, конечно, очень грубое сравнение, но суть вы поняли. Помимо этого, в мониторе реализована технология NVIDIA G-Sync, позволяющая синхронизировать кадры с видеокартой, тем самым избегая разрывов изображения. Получается отличный набор для того, кто хочет получить самые продвинутые технологии.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у новинки тоже все довольно неплохо — на фронтальной панели можно увидеть дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Снизу имеется пластиковая вставка. На тыльной стороне у нас расположен логотип компании MSI, логотип технологии NVIDIA G-Sync и даже панель с подсветкой. Ножка здесь очень мощная и увесистая, в ней не забыли оставить отверстие для кабелей. Подставка имеет классическую для бренда V-образную подставку, которая занимает на столе минимум места и не дает монитору шататься. Внешний вид продукта как бы намекает, что это геймерское решение.

Итог

На текущий момент информации о стоимости монитора нет, но нужно понимать, что это продукт далеко не начального класса. Разработчики создавали продвинутое решение, которое должно позволить заядлому геймеру получить новые ощущения и преимущество над врагов. Частота в 240 Гц при FullHD позволит вам добыть очень платную картинку без пропуска мелких деталей, да и технология синхронизации с видеокартой тоже неплохо себя зарекомендовала. Идеальное решение для киберспорта или тех пользователей, которые хотят попасть в мир виртуальных сражений на профессиональном уровне.