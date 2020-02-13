Предварительный обзор MSI Optix G241. Отличный монитор

Дизайн корпуса

Довольно часто производители игровых мониторов предоставляют пользователю совсем не то, что ему нужно. Например, производитель может порекомендовать к приобретению монитор с 4К разрешением и классной подсветкой, который при этом обладает ужасной матрицей и массой недостатков. Сегодня мы поговорило о продукте, который этих недостатков лишён практически полностью.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане дизайна корпуса ничего удивительного монитор показать не может — это достаточно простое устройство, в котором разработчик явно делал упор на характеристиках. На фронтальной стороне монитора размещен лишь дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху, тогда как снизу имеется более толстая планка пластика с логотипом компании MSI. На тыльной стороне устройства можно заметить декоративные панели с логотипом компании в виде дракона и выходы под источники сигнала. Ножка монитора представляет собой монолитный элемент, так что вы можете лишь наклонять монитор, меняя угол обзора, а подставка представлена в V-образном формате. Это обеспечивает пользователя максимальной надежностью, хотя подставка при этом занимает минимум места на столе и можно комфортнее разложить свою игровую периферию. Довольно серьезное преимущество на самом деле.

Особенности

Собственно, в плане характеристик у монитора MSI Optix G241 все достаточно стандартно — производитель предоставляет геймеру диагональ дисплея в 23,8 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, это достаточно качественный продукт, который идеально подходит для соревновательных игр. Особенно это касается шутеров и прочих подобных жанров, где игроку нужно получить максимально высокую частоту кадров, чтобы получить преимущество над противниками. Стоит сказать, что на 4К-разрешении получить данное преимущество достаточно тяжело, тогда как на Full HD картинка пусть и не такая привлекательная, зато геймер получает возможность выжать необходимую частоту кадров. А это действительно важно, ведь у данного монитора частота обновления матрицы достигает 144 Гц — если вы в шутере получите 144 кадра в секунду, то картинка и правда будет достаточно плавной.

Итог

Производитель делает большой акцент на том, что у данного монитора диагональ дисплея составляет 23,8 дюйма при разрешении Full HD, а частота обновления матрицы составляет 144 Гц. Это действительно серьезное преимущество, которое позволяет в любых соревновательных играх получить более плавную картинку, что ведет к небольшому, но все же преимуществу над противником. Также стоит отметить, что у монитора имеется поддержка технологии AMD FreeSync, которая исключает разрывы изображений, плюс есть время отклика в 1 мс. Это все позволяет максимально шустро реагировать на происходящее на дисплее, что в итоге приводит к лучшим результатам. Все же монитор создавали именно для киберспорта, а значит, этим моментам геймеры уделят отдельное внимание. Да и если вы просто хотите играть в шутеры с большим комфортом модель вам тоже понравится.К сожалению, пока что говорить о стоимости монитора мы не можем, так как производитель не готов отправлять новинку в продажу. Вероятно, сейчас идут переговоры с различными клубами и организациями по киберспорту, которые хотят получить данный продукт к себе для массового использования. Однако в продажу устройство точно попадет и если вы большой фанат соревновательных игр, преимущественно шутеров, то обязательно стоит обратить свое внимание на эту новинку. Монитор очень достойный и без излишеств.