Предварительный обзор MSI Optix G32C4. Изогнутый геймерский монитор

2020-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Optix G32C4; [114]
Сегодня мы поговорим о весьма необычном решении, которое привлекло наше внимание. Разработчики показали большой стильный монитор для геймеров, но если присмотреться к нему поближе, то становится понятно, что устройство все же проигрывает потенциальным конкурентам по целому ряду параметров. Об этом мы и поговорим.

Дизайн корпуса

Собственно, как бы производители игровых мониторов не желали сделать свои продукты более привлекательными, а параллельное стремление сделать их компактными не позволяет ничего подобного. Вот и с монитором MSI Optix G32C4 тоже ситуация довольно интересная получается — производитель сделал рамки вокруг дисплея монитора очень тонкими, чтобы вы могли погрузиться в игровой процесс и не отвлекались от происходящего на экране, но это полностью нивелировало дизайнерские особенности. Ведь на лицевой панели просто нет места, чтобы эти дизайнерские решения реализовать. Лишь снизу на пластиковой плашке находится логотип компании, а все остальные изыски украшают тыльную панель. Вот только давайте честно — как часто вы видите тыльную сторону своего монитора? Так что дизайн далеко не самая сильная сторона данного монитора, так как его здесь почти нет.

Характеристики

Собственно, из названия MSI Optix G32C4 многие могли подумать, что монитор создан специально для фанатов большой диагонали, ведь в названии присутствует цифра 32. Однако на самом деле диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма — это не очень уж меньше, но все же стоит понимать. Разрешение дисплея при этом составляет 1920 на 1080 точек, то есть это стандартное Full HD изображение. Нельзя сказать, что при такой большой диагонали разрешение меня порадовало — все переходят на 4К или хотя бы на 2К. Также производитель делает большую ставку на то, что у монитора частота обновления кадров достигает 165 Гц. Это действительно приятный бонус, если вы решите играть в соревновательные игры и захотите максимально плавную картинку. С другой стороны, MSI Optix G32C4 очень слабо подходит для киберспорта по целому ряду причин. И сейчас мы о них тоже поговорим, ведь они играют важную роль.

Недостатки

Если рассматривать MSI Optix G32C4 как игровое решение, которое создано специально для киберспорта и прочих современных игр, то у нас есть несколько вопросов. Во-первых, монитор изогнутый, так что он априори плохо подходит для шутеров, где есть снайперские винтовки — изогнутая матрица искажает картинку, не позволяя точно прицеливаться. Во-вторых, у монитора яркость всего 250 кд/м2, что очень мало по современным меркам и вам придется выкручивать яркость почти на максимум, чтобы играть комфортно днем. В-третьих, использование такого разрежения при такой диагонали нас очень сильно огорчило — пользователь просто не сможет получить изображение нужного качества, пиксели будут сильно выделяться и играть на стандартном расстоянии вам будет не очень комфортно. Просто представьте, что вы сидите перед телевизором с плохим разрешением на небольшом расстоянии.

Итог

Мы сильно надеялись на то, что данный монитор порадует нас своими характеристиками или возможностями. Однако достаточно быстро оказалось, что это очередной довольно странный продукт, который мы лично не можем посоветовать абсолютно никому. Изогнутая матрица, 31,5 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, низкая яркость и высокая стоимость вызывают лишь недоумение и ничего более. Мы не совсем понимаем, для кого этот монитор создан, ведь мы не можем нарисовать портрет потребителя, которому бы такой продукт подошел.

Комментарии и отзывы MSI Optix G32C4
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