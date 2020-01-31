Предварительный обзор MSI Optix MAG322CR. Достойный монитор

Дизайн корпуса

Давайте поговорим о новом интересном мониторе, который компания MSI создала специально для тех, кто хочет пойти в киберспорт или уже там находится. У монитора есть целый ряд преимуществ, но и недостатков у него тоже предостаточно. Вот сейчас мы разберем этот момент и решим, стоит ли монитор потраченных денег и времени или нет. Поехали!

Характеристики

Довольно скучно писать про дизайн очередного игрового монитора, ведь на самом деле никакого дизайна там нет и в помине. Например, вот монитор MSI Optix MAG322CR довольно привлекательно выглядит, но элементов декора в нем просто нет, так как производитель старался уменьшить рамки до минимума. На лицевой панели расположен сам дисплей, у него очень тонкие рамки справа, слева и сверху, а снизу имеется небольшая планка пластика, на которой размещен логотип компании. Все, остальные декоративные элементы у продукта размещены сзади, вот только тыльную панель вы увидите всего пару раз в своей жизни. Так что красота, которую вы не видите, не сильно играет роль при выборе устройства. Зато здесь продвинутая ножка с подставкой — они прочные, собраны в одну единую конструкцию и достаточно привлекательно смотрятся. Плюс на столе минимум места занимают, что тоже не может не радовать.

Особенности

Из названия MSI Optix MAG322CR многие могли подумать, что монитор может похвастаться диагональю дисплея в 32 дюйма, но на самом деле диагональ составляет 31,5 дюйма. Просто производителю так красивее писать в названии и это стандартная фишка в таких ситуациях. При этом экран достаточно большой, у него соотношение сторон 16:9, так что панель громадная и играть или смотреть фильмы на таком экране будет крайне удобно. Правда, производитель почему-то решил, что разрешение 1920 на 1080 точек для монитора с диагональю 31,5 дюйма это хороший выбор. На самом же деле это ужасное решение и пиксели буквально видны со стандартного расстояния. Да, здесь хорошая матрица, она изогнута, так что вы получите более глубокое погружение в виртуальный мир, но общее впечатление о характеристиках монитора у нас скорее негативное. Все же разрешение подвело.

Итог

Производитель делает большой упор на то, что монитор создан для киберспорта и соревновательных игр, так как здесь частота обновления матрицы 180 Гц. Это действительно хороший параметр, так как при наличии необходимой производительности для 180 FPS, вы получите более плавную картинку, которая действительно дает преимущество над другими игроками. Однако нужно понимать, что никто в здравом уме заниматься киберспортом, к примеру шутерами, на изогнутом мониторе не станет. Искажение картинки из-за кривизны матрицы сильно влияет на точность и восприятие пространства в игре. В играх, где точность необходима вплоть до пикселя, такая изогнутая матрица лишь помешает. Кроме того, пользователь еще немного переплатит за подсветку на тыльной панели, которая ему совершенно не нужна и никак не влияет на качество картинки, а стоит приличных денег на самом деле.Монитор изначально показался нам довольно интересным, так как диагональ большая, стильный корпус и популярный бренд автоматически притягиваю к себе внимание. Однако достаточно быстро пришло понимание того, что производитель сильно ошибся в характеристиках, так как здесь получается набор различных параметров, не совсем подходящих друг под друга. Например, разрешение при такой диагонали вообще неподходящее, играть с такой картинкой будет физически некомфортно. И это проблема для столь интересного решения.