Предварительный обзор MSI Prestige PS341WU. 5К-монитор

2019-01-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Prestige PS341WU; [70]
Мы привыкли к тому, что компания MSI выпускает исключительно игровые решения — мониторы, клавиатуры, мышки, даже игровые компьютеры. Количество геймерских мониторов данного бренда тоже зашкаливает в последнее время, но что если я вам скажу, что компания выпускает не только продукцию для геймеров. Например, на выставке электроники CES 2019 был представлен совершенно новый монитор для тех, кто работает с графикой самого разного рода — данная модель получила название MSI Prestige PS341WU и она подойдет тем, кто работает на профессиональном уровне или стремится к этому. Стоит сказать, что устройство точно не будет доступным, ведь это 5К разрешение с реалистичной цветопередачей. Такого рода монитор просто не может быть доступным. А теперь давайте посмотрим на то, что умеет этот продукт и почему он наделал столько шума в сети сразу после того, как его анонсировали.

Характеристики

Диагональ дисплея данного монитора составляет 34 дюйма, этого предостаточно для того, чтобы вы могли заниматься работой с комфортом — можно удобно разместить несколько программ рядом, либо в одном приложении работать с двумя изображениями сразу. Вариантов реализации преимуществ такой диагонали очень много, так что разработчики явно правильно подобрали формат. Разрешение у монитора составляет 5120 на 2160 точек, что соответсвует формату 5К. Это немного лучше, чем 4К формат, плюс только при таком разрешении можно достичь широкого формата при высокой плотности пикселей. Если вы посмотрите на другие продукты с этой же диагональю, то заметите, что у них у всех растянутое 2К разрешение. Так что в плане качества изображения этот продукт явно выигрывает у всех своих потенциальных конкурентов по сегменту. С другой стороны, он и стоит дороже, чем любой потенциальный конкурент.

Соотношение сторон составляет 21:9, то есть монитор идеален для использования в разнообразных программах для работы с графикой — можно, например .поставить рядом два окна при обработке объемных моделей чего-либо. Контраст при этом составляет 1200:1, то есть немного выше, чем у обычных моделей. В теории, это позволит лучше работать с темными участками. Отдельно хочется отметить 98% охват цветового пространства DCI-P3, что и делает данный продукт таким привлекательным для дизайнера — его можно легко откалибровать под определенные задачи и получить на выходе реалистичную цветопередачу. В типографии это будет полезно, например.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида тоже все очень даже хорошо — тонкие рамки справа, слева и сверху от дисплея позволяют собирать конфигурацию из нескольких мониторов. Удобно, ведь рамки практически незаметны и вы работаете как будто с одним монитором больших размеров. На тыльной стороне у нас расположена красивая панель белого цвета, там даже логотип компании имеется. Ножка довольно прочная и толстая, подставка имеет прямоугольную форму с окном внутри. Стильно смотрится и занимает не так уж много места на рабочем столе, что очень даже приятно.

Итог

На текущий момент производитель не называет дату старта продаж данного монитора, но уже известно, что его стоимость составляет 1800 долларов. Это довольно большие деньги даже для такого рода монитора, но я уверен, что у него будет своя аудитория фанатов, которые готовы отдать деньги за столь крутой продукт. Все же 34 дюйма и 5К разрешение при хорошей передаче цвета позволяют работать с комфортом и делать крутые вещи. В некоторых сферах деятельности эту новинку встретят с большой радостью и купят сразу несколько штук. А что вы думаете по этому поводу?

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