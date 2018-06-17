Предварительный обзор Maingear Pulse 15. Игровой ноутбук нового поколения

В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что пользователи не хотят самостоятельно собирать игровую систему, но и в компактности решения. Например, вы решите поехать на выходных на дачу, а после поливки помидоров захотите поиграть в шутеры. Берете ноутбук, бросаете его в рюкзак и готово. Либо же вы работаете с тяжёлым контентом вроде видео или фото и хотите получать от этого удовольствие и комфорт, тогда тоже неплохо было бы получить портативное мощное решение, которое можно брать с собой в путешествие или возить на работу и обратно. Вообщем, вариантов масса, да и игровых решений тоже немало, но сегодня мы поговорим про Maingear Pulse 15. Это новый ноутбук, который нацелен на геймеров и тех, кто помимо стрелялок еще что-то делает. Решение весьма интересное, нужно лишь рассмотреть его поближе.

Характеристики

Сразу начинаем с видеокарты — NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт позволит вам спокойно запускать все тяжелые игровые проекты и получать там самые высокие настройки графики. Сейчас данную видеокарту считают самой оптимальной по соотношению цены к качеству. Даже если вы собираете игровой компьютер, то мы бы рекомендовали вам брать именно такую модель. Процессором ноутбука выступает модель Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake-H. Процессор построен по 14-нанометровой технологии, работает на тактовой частоте 2,2 гигагерца в штатном режиме и 4,1 гигагерц в режиме разгона при повышенных нагрузках. И, что самое главное, это процессор на шесть ядер, так что вы можете играть и вести прямую трансляцию, либо спокойно заниматься монтажом видео. Производительности ноутбука будет предостаточно абсолютно для любых задач. Преимущества заметны особенно если смотреть в сторону потенциальных конкурентов.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового разработчик не показал, хотя выглядит устройство очень даже привлекательно. Клавиатура с правильной раскладкой имеет подсветку, она немного утоплена в корпус и работать с ней одно удовольствие. Конечно, если вы играете в игры, то проблем тем более не будет. Рамки вокруг монитора совершенно небольшие, но это и не ультрабук, чтобы вы вообще рамок не замечали. На тыльной стороне устройства расположен логотип, а сам корпус выполнен в серебристых тонах. Смотрится устройство очень привлекательно и корпус более-менее тонкий.

Бонусы

Производитель позволяет вам выбрать объем оперативной памяти от 8 до 32 гигабайт. Для игровых задач я бы посоветовал вам взять вариант на 16 гигабайт, а для монтажа видео уже максимальный объем больше подходит. Брать вариант на 8 гигабайт никак нельзя, так как этого вам банально не хватит. Встроенная память представлена сразу несколькими накопителями, вы можете выбрать подходящую для вас модель. Например, можно поставить для SSD от Samsung по 4 терабайта каждый, тогда памяти вам точно хватит на все необходимые задачи. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек.

Итог

Стоимость ноутбука в минимальной комплектации составляет 1400 долларов. Это шикарный вариант для работы и игр, но я советую добавить SSD минимального объема для установки операционной системы и оперативки взять 16 гигабайт. Это лишь немного повысит стоимость устройства, зато у вас будет шикарная производительная система с привлекательным корпусом и прочими преимуществами. Обязательно советую присмотреться к этому ноутбука, так как он легко уделывает конкурентов при аналогичной стоимости.