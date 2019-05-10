Предварительный обзор Master & Dynamic MW65. Для настоящих аудиофилов

2019-05-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Master & Dynamic MW65; [81]
Для начала стоит отметить, что для настоящего меломана не так важно, сколько стоят наушники для прослушивания музыки. У подобных пользователей есть простое и понятное желание слушать музыку в максимальном качестве, не делая скидок на аппаратную составляющую. Более того, если вы решите стать меломаном, то вы должны понимать, что наушники — только часть затрат. Еще нужно купить хороший проигрыватель, усилитель, да и саму музыку тоже. Сегодня мы поговорим о модели Master & Dynamic MW65, которая является весьма интересным решением для тех, кто хочет попробовать качественный звук с налетом современных технологий. Новинка крайне привлекательная как в плане характеристик, так и в плане внешнего вида, так что вы можете смело прицениваться и думать о том, стоит ли продукт потраченных денег или нет. Для кого-то эта новинка станет очередным пополнением в коллекцию, например.

Характеристики

Главное преимущество данных наушников не в том, что они хорошо звучат, хотя это тоже круто, а в возможности работать без проводов. На этом производитель сделал сильный акцент и можно с уверенностью считать, что это просто апгрейд проводной модели MW60, о которой мы позже еще поговорим. Работают наушники на беспроводной технологии Bluetooth 4.2, которая может похвастаться радиусом действия около 18 метров. То есть, если вы пришли на тренировку и там нет бетонных перегородок на пути к наушникам, то вы можете спокойно бегать без смартфона и радоваться жизни. Также производитель порадовал длительностью автономной работы — нам обещают целых 24 часа, что даже по меркам современного рынка довольно много. Более того, всего 15 минут зарядки обеспечивают наушники уровнем заряда в 50%, что тоже очень круто. В техническом плане новинка от «оригинала» ничем не отличается.

Дизайн корпуса

Я не зря уже сказал про модель MW60 — это классическое устройство, на основе которого была реализована новая беспроводная панель. У MW65, что неудивительно, дизайн точно такой же, как и у оригинала. Оголовье довольно тонкое и легкое, оно выполнено из натуральной кожи. Вся конструкция каркаса выполнена из прочного металла, который смотрится очень круто и дорого, хотя весит не очень уж много. На внешних сторонах чаши расположен фирменный логотип, а внутри установлены амбушюры из мягкой овечьей кожи. Да, здесь везде только натуральная кожа, только металл и качественные материалы. Именно благодаря этому новинка и выглядит настолько премиально.

Особенности

Производитель заявляет, что эти наушники поразят пользователя своим активным шумоподавлением. Фактически, вы берете данные наушники, включаете музыку и вообще ничего не слышите вокруг. Это приятно во время полета на самолете, во время прогулок или занятий спортом, например. Хотя, у большинства современных наушников флагманского уровня есть данное шумоподавление и работает оно неплохо. Вполне возможно, что создатели этого продукта вышли на какой-то новый уровень, но в целом фишка приятная. Для многих пользователей подавление шума является отличным бонусом к остальным преимуществам.

Итог

Единственный минус наушников Master & Dynamic MW65 в том, что они стоят дорого — 499 долларов. Это дороже, чем потенциальные конкуренты от Sony или любого другого бренда. Видимо, использование натуральной кожи стоит определенных денег, да и в целом качество сборки и надежность конструкции тоже впечатляют. Это шикарная модель для прослушивания музыки без проводов с не менее шикарным ценником, который точно понравится истинным ценителям качества.

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