Предварительный обзор Meizu 16 Plus Sound Color. Отличный звук

2019-02-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu 16 Plus Sound Color; [126]
Современным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нас уже разбаловали производительными смартфонами, крутыми камерами и большими дисплеями. Пользователь хочет чего-то нового, удивительного, но далеко не у каждой компании есть идеи, как это удивительное реализовать. Новинка под названием Meizu 16 Plus Sound Color в этом плане сильно выделяется на фоне конкурентов — смартфон смотрится довольно стильно, у него есть производительное железо, но его главная фишка в качественной музыке. Если вы большой фанат подобных решений, то самое время посмотреть в сторону этого продукта и оценить его возможности. Все же, хороший звук сегодня не новость, но если крупный бренд делает упор именно на этом, то можно быть уверенным в качестве и уникальности модели. Давайте посмотрим на новинку более пристально, чтобы решить, насколько смартфон интересен.

Характеристики

Хотя устройство нацелено на любителей качественной музыки, производитель незабываем и про производительную начинку. За основу производительности устройства взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm — это самая мощная модель на текущий момент и ее производительности хватит для любых задач. Вы можете играть в игры, запускать тяжелые приложения и получать удовольствие от видео в высоком разрешении. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 6 или 8 гигабайт, чего тоже должно хватит для любого приложения или задачи. Встроенная же память предлагает огромный набор комплектаций — от 64 до 256 гигабайт на флеш-накопителе. Вам нужно лишь выбрать ту комплектацию, которая вам ближе и можно спокойно заказывать устройство. В принципе, 64 гигабайт хватит обычному пользователю, но для хранения качественной музыки нужно больше пространства.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона наталкивает нас на мысль, что градиенты — будущее смартфонов. Когда-то давно мы все смотрели на одинаково черные или белые смартфоны и думали, что ничего круче найти не получится. Теперь у смартфона на тыльной панели градиент — от темно-синего к голубому. И это смотрится очень красиво, стильно и уникально, сразу привлекает к себе внимание. Очень крутой продукт, который можно рекомендовать как молодым пользователям, так и тем, кто уже вырос из разноцветных решений. На фронтальной же панели все стандартно — минимальные рамки вокруг, экране, никаких лишних элементов. Только дисплей и камера с датчиками.

Особенности

Нужно понимать, что данный смартфон создавали в первую очередь для тех, кто очень любит музыку и хочет получать от нее максимум удовольствия. Главная фишка новинки в том, что в комплекте со смартфоном идут крутые наушники Astell&Kern Billie Jean, который устроят любого меломана, и усилитель Astell&Kern XB10 для наушников. Вместе эти бонусы позволяют вывести музыку на новый уровень — если вы будете покупать или скачивать треки в высоком качестве, то звучание правда будет восхитительным. Проблема лишь в том, что такой контент найти не очень уж просто, особенно если вы не хотите песни покупать.

Итог

Смартфон получился очень интересный — у вас есть все необходимое прямо из коробки, чтобы получить качественное звучание. Для меломанов, которые хотят купить что-то именно для музыки, это лучший вариант, ведь так вы получаете наушники и усилитесь гораздо дешевле рыночной стоимости. С другой стороны, если отбросить в сторону усилитель и наушники, то получается вполне стандартный смартфон, который хорош во всех отношениях — дизайн и начинка прекрасные.


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