Предварительный обзор Meizu 16T. Флагман нового поколения

2019-10-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu 16T; [72]
Длительное время компания Meizu в буквальном смысле погибала на рынке смартфонов — плохие продажи, упор на локальный рынок и прочие беды привели к тому, что пришлось увольнять сотрудников, закрывать офисы и представительства. Теперь производитель решил вновь вернуться на рынок смартфонов и показал новый флагман, который выглядит не очень уж и круто.

Дизайн корпуса

Довольно важно выходя на рынок смартфонов, а Meizu это делает с довольно серьезным отставанием, иметь уникальный дизайн или хотя бы какие-то черты устройства. Пользователи часто покупают смартфоны из-за уникальных фишек во внешнем виде, а когда их нет, идет более детальное изучение характеристик. И у Meizu 16T с этим беда, так как дизайн слишком уж простой. На фронтальной панели у нам сверху и снизу имеются рамки, так как производитель решил отказаться от выреза в дисплее. Больше ничего на передней панели нет и это очень хорошо — устройство не напрягает вас дополнительными элементами дизайна. На тыльной стороне гаджета расположена система из камер, которая выпирает за пределы корпуса и смотрится достаточно неплохо. И, конечно же, производитель представил смартфон в трех цветовых вариантах, так что вы вольны выбрать то, что вам нравится больше всего.

Характеристики

Удивительно, но с производительностью у смартфона очень даже хорошо — разработчики решили использовать хорошее современное железо и сделали все достаточно круто. Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,84 гигагерца и отлично справляется со всеми поставленными перед ним задачами. За графику смартфона отвечает графический процессор Adreno 640, который тоже отлично себя показал в играх и программах, так что вопросов к производительности смартфона в играх быть не должно. Также стоит отметить, что смартфон планируют продавать в трех комплектациях. Первые две со 128 гигабайтами встроенной памяти и 6 или 8 гигабайт ОЗУ, а вторая с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Пользователь может выбрать то, что подходит ему по требованиям или по бюджету.

Особенности

Производитель решил сделать упор на тех же преимуществах, что и у всех смартфонов на рынке. К примеру, здесь большой дисплей с диагональю 6,5 дюймов с разрешением 2232 на 1080 точек, построенный на матрице Super AMOLED. Этот экран отлично передает цвета, справляется с настоящим черным цветом и позволяет наслаждаться всеми современными технологиями. Также порадовала система из камер, обеспечивающая вас разными углами обзора, высоким разрешением и вполне достойным качеством съемки при дневном освещении. Далеко не каждому такого набора бонусов будет достаточно, так что производитесь вставил в экран еще и сканер отпечатков пальцев. Он работает очень быстро и позволяет вам не переживать о сохранности личной информации, хотя это преимущество назвать новым тяжело — такие сканеры в смартфонах уже несколько лет стоят.

Итог

Естественно, единственной сильной стороной Meizu 16T является его стоимость — за базовую версию смартфона, которая 6/128 гигабайт, просят всего 280 долларов. Это на уровне Xiaomi Mi9, только еще немного дешевле, долларов на шестьдесят, плюс здесь нет выреза в экране. За топовую версию смартфона просят 350 долларов и это уже слишком дорого — за эти деньги никто флагман китайской компании брать не станет. Так что если вы мечтали о мощном процессоре за адекватные деньги, то Meizu 16T точно стоит брать, но лишь в минимальной комплектации.

Комментарии и отзывы Meizu 16T
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