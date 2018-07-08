Предварительный обзор Mixcder E8. Шикарные беспроводные наушники

2018-07-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mixcder E8; [84]
Беспроводные наушники в последнее время перестали быть чем-то невероятным и удивительным, пользователи все чаще стали обращать внимание на эту технику. Причина довольно простая — это действительно удобно и есть масса вариантов, которые стоят адекватных денег и выдают приличный звук. Например, новинка Mixcder E8 стоит всего 80 долларов — для наушников с дорогими материалами корпуса и беспроводной технологией этого предостаточно. Конечно, мы сегодня расскажем и о недостатках данного решения, ведь они есть у всей электроники на рынке, но производитель сделал достойную модель, которая понравится очень многим. Особенно если вы не гоняясь за известными брендами и верите в то, что можно получить хороший звук не только от Sony и прочих компаний, но и от менее известных производителей. Да и это же не продукт для меломана, который будет слушать музыку дома на диване. Это совсем другой вариант.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида это шикарное устройство, которое выглядит очень дорого. Начнем с амбушюр — они выполнены из экологической кожи, но не из той страшной, что можно увидеть на бюджетных китайских продуктах, а из вполне адекватной. Сначала мы даже подумали, что это настоящая кожа, но нужно понимать, что защитники прав животных засудили бы производителя в пух и прах. Внутри амбушюр имеется черная сетка, сами «уши» прошиты, выглядит действительно круто. Далее, на чашах с внешней стороны имеются обозначения левого и правого наушника, это мелочь, но очень приятная, так как иногда производители об этом забывает, а нам потом нужно будет угадывать. Оголовье здесь выполнено из металла, окантовка пластиковая черного цвета, с внутренней стороны имеется мягкая подкладка. Конечно, внешний вид это дело вкуса и стиля, но у производителя удалось сделать все очень хорошо и стильно.

Характеристики

Говорить про характеристики наушников становится как-то даже скучно. Здесь установлены излучатели диаметром 40мм, которые выдают неплохое звучание в диапазонах от 20 до 20000 Гц, отлично проработаны средние и низкие частоты, высокие немного хуже. Это стандартная ситуация, так как получить кристально чистые высокие частоты можно лишь на очень дорогих наушниках, да еще и с усилителем. Внутри также установлена батарея на 400 мАч, которая обеспечивает наушники энергией для беспроводного подключения. В принципе это и все, что можно сказать по технической части.

Автономность

Производитель уверяет, что батареи хватает на 18 часов автономной работы, но есть у нас сомнения относительно этого. Во-первых, батарея очень мелкая для таких габаритов и длительности работы. Во-вторых, производитель заявляет, что с активированным шумуоподавлением длительность работы падает до 16 часов. Обычно показатель уменьшается раза в два, может в полтора, но не на несколько процентов. Вероятно, показатель представлен на 50% громкости или даже ниже, но проверить это на данный момент никак нельзя. Остается лишь надеяться, что на самом деле показатель лишь немного отличается.

Итог

Многие пользователи боятся рисковать и покупать беспроводные наушники, так как по множеству причин они кажутся странным устройством. Однако, сейчас при стоимости в 80 баксов у вас будет возможность получить вполне адекватное устройство на все случаи жизни. Можно заниматься спортом, бегать и прыгать, можно слушать музыку дома или на работе, ездить на велосипеде, просто путешествовать. Вариантов очень много, нужно лишь правильно оценивать возможности решения за такую сумму денег. Тогда все будет отлично.

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