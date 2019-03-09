Предварительный обзор Mixcder E9. Наушники с шумоподавлением

В последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные наушники с неплохим звуком. Конечно, если вы хотите слушать симфонии в идеальном качестве, то такие новинки не для вас, а вот более обычным пользователям для прослушивания музыки этого будет предостаточно. Сегодня мы поговорим о довольно интересном продукте, который при своей стоимости предоставляет хорошее качество звука, привлекательный дизайн и массу бонусов.
Дизайн корпуса
Многие скажут, что дизайн и вообще внешний вид при покупке наушников не имеют никакого значения, но на деле все совершенно иначе. Вы покупаете наушники для того, чтобы самовыражаться и получать от них не только хороший звук, но и эстетическое удовольствие. И без привлекательного дизайна это просто будет невозможно. С хорошими же наушниками можно получить массу положительных эмоций и привлечь внимание окружающих, что иногда бывает крайне важно. У данного продукта корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием, без каких-то дополнительных декоративных орнаментов или ненужных элементов. Корпус выполнен в строгом стиле, который сразу привлекает к себе внимание. При этом, наушники крайне практичные, ведь мелкие царапины и пыль на черном корпусе не так видны, как на белом, например. Внешний вид продукта кажется мне крайне удачным по целому ряду параметров.
Оголовье выполнено из экологической кожи и оно в меру мягкое, так что давить вам в голову ничего не будет. Это важный момент, ведь беспородные наушники часто берут на прогулку или для полетов в самолете, так что дискомфорт вызывать они просто не должны. От оголовья идут две дуги, позволяющие вам настраивать высоту посадки под себя. Это удобно, ведь у всех разный размер головы и правильно подобрать положение иногда крайне тяжело. От дуг идут чаши на поворотных механизмах, которые делают устройство компактным для транспортировки и обеспечивают максимальное прилегание к голове. Это не новость — такие решения уже использовали и не раз, но дизайнеры Mixcder E9 смогли реализовать уже привычный механизм еще интереснее. Внутри чаши выполнены из экологической кожи, они довольно объемные и мягкие, плюс отлично изолируют ухо от внешних шумов. Дизайн новинки очень крутой, сразу видно, что делали профессионалы.