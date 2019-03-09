Предварительный обзор Mixcder E9. Наушники с шумоподавлением

2019-03-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mixcder E9; [168]
В последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные наушники с неплохим звуком. Конечно, если вы хотите слушать симфонии в идеальном качестве, то такие новинки не для вас, а вот более обычным пользователям для прослушивания музыки этого будет предостаточно. Сегодня мы поговорим о довольно интересном продукте, который при своей стоимости предоставляет хорошее качество звука, привлекательный дизайн и массу бонусов.

Дизайн корпуса

Многие скажут, что дизайн и вообще внешний вид при покупке наушников не имеют никакого значения, но на деле все совершенно иначе. Вы покупаете наушники для того, чтобы самовыражаться и получать от них не только хороший звук, но и эстетическое удовольствие. И без привлекательного дизайна это просто будет невозможно. С хорошими же наушниками можно получить массу положительных эмоций и привлечь внимание окружающих, что иногда бывает крайне важно. У данного продукта корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием, без каких-то дополнительных декоративных орнаментов или ненужных элементов. Корпус выполнен в строгом стиле, который сразу привлекает к себе внимание. При этом, наушники крайне практичные, ведь мелкие царапины и пыль на черном корпусе не так видны, как на белом, например. Внешний вид продукта кажется мне крайне удачным по целому ряду параметров.

Оголовье выполнено из экологической кожи и оно в меру мягкое, так что давить вам в голову ничего не будет. Это важный момент, ведь беспородные наушники часто берут на прогулку или для полетов в самолете, так что дискомфорт вызывать они просто не должны. От оголовья идут две дуги, позволяющие вам настраивать высоту посадки под себя. Это удобно, ведь у всех разный размер головы и правильно подобрать положение иногда крайне тяжело. От дуг идут чаши на поворотных механизмах, которые делают устройство компактным для транспортировки и обеспечивают максимальное прилегание к голове. Это не новость — такие решения уже использовали и не раз, но дизайнеры Mixcder E9 смогли реализовать уже привычный механизм еще интереснее. Внутри чаши выполнены из экологической кожи, они довольно объемные и мягкие, плюс отлично изолируют ухо от внешних шумов. Дизайн новинки очень крутой, сразу видно, что делали профессионалы.

Характеристики

В основе наушников лежат излучатели с диаметром 40 миллиметров. Они способны выдавать звук на частотах от 20 Гц до 20000 Гц. Собственно, это единственный диапазон, который может услышать человеческое ухо. Если вы видите на коробке что-то иное, то можете смело заявить, что вам врут. Качество звучания у данных наушников весьма достойное — высокие частоты лишь слегка проседают, а вот средние и низкие проявляют себя с лучшей стороны. Можно посоветовать устройство всем любителям рока или попа, тогда как ценители инструментальной музыки удовольствия не получат — слишком уж низкое качество высоких частот, прочувствовать сцену иногда проблематично.

Итог

На текущий момент производитель заявил о том, что стоимость данной беспроводной гарнитуры составляет всего 80 долларов. Стоит сказать, что для беспроводного решения, да еще и с таким привлекательным дизайном, это просто шикарная цена. Если вы давно мечтали о приобретении именно такого продукта и планируете не тратить слишком уж много денег на приобретение качественного звука, то данная новинка вам подойдет идеально. Да, есть некоторые проблемы с высокими частотами, но в целом это крутой звук за минимальные деньги по меркам текущего рынка.

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