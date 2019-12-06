Предварительный обзор Nokia Smart TV. Первый телевизор бренда

Дизайн корпуса

Компания Nokia когда-то давно была лидером рынка мобильных телефонов, а потом и смартфонов, но довольно быстро проиграла все свои преимущества. Дальше был целый период спада и вот только сейчас производитель возвращается на рынок. Более того, руководство Nokia приняло решение, что нужно выпустить не только смартфоны, но и телевизоры.

Характеристики

Стоит отметить, что разработчики данного телевизора действительно потратили массу усилий на то, чтобы сделать свой продукт хоть немного более привлекательным, чем у потенциальных конкурентов. К примеру, у Nokia Smart TV рамки слева, справа и сверху практически не видны — их свели к возможному минимуму. То есть, найти на рынке телевизор, у которого рамки будут меньше, просто не выйдет. Более того, снизу расположена довольно стильная панель, которая выглядит органично и не кажется ненужной. На тыльной стороне телевизора, что неудивительно, нет ничего интересного и привлекательного, там просто панель черного пластика и порты для подключения периферии. Устанавливается же телевизор на поверхность на специальную подставку, которая позволяет довольно большому телевизору не шататься. Хотя, конечно, повесить телевизор на стену тоже никто не мешает — крепление VESA имеется.

Особенности

Диагональ дисплея телевизора Nokia Smart TV достигает 55 дюймов, то есть это достаточно большой телевизор, хотя на звание самого большого он не тянет даже приблизительно. Разрешение при этом достигает 3840 на 2160 точек, то есть 4К, а матрица построена по последнему слову техники. Яркость дисплея составляет 400 кд/м2, контрастность составляет 1200:1, есть поддержка технологий HDR 10 и Intelligent Dimming, которые позволят существенно улучшить качество изображения на дисплее. Можно с уверенностью сказать, что в техническом плане телевизоры выполнен очень хорошо и у него есть все необходимое, чтобы вы наслаждались во время просмотра фильмов реалистичной цветопередачей и высокой плотностью пикселей. Вроде ничего удивительного производитель и не показал, но общее качество картинки точно порадует даже самого заядлого гурмана.

Итог

Производитель решил сделать свой телевизор не только продвинутым в плане картинки, но и современным в техническом плане. Внутри телевизора установлен процессор на четыре ядра Cortex A53 с тактовой частотой 1,0 гигагерца штатном режиме. Этого предостаточно для запуска современного контента, для просмотра фильмов в высоком разрешении и всего в таком духе. Здесь даже есть графический ускоритель Mali 450MP4, который отвечает за работу с графической составляющей контента. Более того, у телевизора 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента и прочих бонусов. Например, можно приложения устанавливать для просмотра различного контента из интернета, что крайне приятно. Для хранения фильмов, естественно, данной памяти не хватит — сейчас полнометражные фильмы весят заметно больше даже в Full HD.

Производитель понимает, что конкурировать с крупнейшими игроками на рынке довольно тяжело, а значит нужно побеждать за счет хорошего качества при низкой стоимости. Именно этим телевизор и привлекает — за 590 долларов вы получаете панель на 55 дюймов с отличным качеством изображения, довольно привлекательным набором преимуществ и производительной начинкой. За свои деньги это просто лучшее из того, что вообще можно приобрести на текущий момент, а ведь это еще и бренд Nokia. Мало у кого дома стоит телевизор данного бренда, правда?