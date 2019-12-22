Предварительный обзор OPPO A8. Отличные камеры

Дизайн корпуса

Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно является очень стильным продуктом. Это именно тот смартфон, который вы захотите себе купить, если тратить деньги на флагман нет никакого желания. Самое время посмотреть на довольно крутой бюджетник и оценить его шансы на успех.

Характеристики

Даже на флагманских смартфонах заметить какие-то серьезные изменения в плане дизайна от смартфона к смартфону почти нереально — производитель не может реализовать нечто удивительное. На смартфонах среднего или бюджетного класса, естественно, ситуация еще хуже, так как здесь еще и экономия имеет место быть. К примеру, если посмотреть на смартфон OPPO A8, то вы заметите, что на фронтальной стороне все максимально просто — тонкие рамки справа и слева, плюс вырез в дисплее сверху под фронтальную камеру, да и «подбородок» тоже на месте. Это классический дизайн современного смартфона — буквально каждый второй гаджет на рынке выходит именно с таким вот дизайном корпуса. Нельзя сказать, что это очень хорошо, но и сказать, что плохо, тоже нельзя. Более того, на тыльной стороне смартфона расположена система из камер, плюс сканер отпечатков пальцев. Выглядит крайне привлекательно.

Особенности

В плане производительности смартфон OPPO A8 тоже выглядит довольно неплохо, хотя, естественно, ждать каких-то невероятных характеристик было бы странно. За основу производительности смартфона взят процессор Helio P35, который выглядит достаточно неплохо и вполне способен справиться с поставленными задачами. ПРоцессор построен на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,2 гигагерца, чего вполне достаточно для запуска современных игровых проектов. Да, не всегда получится играть на максимальном уровне графики, но это не так страшно, ведь это не флагманский смартфон. За графику смартфона отвечает графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 — весьма привлекательная модель, если верить синтетическим тестам. Поддерживать производительность системы будет оперативная память на 4 гигабайта — для повседневного использования этого хватит.

Итог

Главным преимуществом данного смартфона можно смело назвать его дисплей — он действительно большой, у него достаточно высокое разрешение и качество цветопередачи. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма, при этом разрешение достигает 1600 на 720 точек. Плотность пикселей довольно высокая, плюс углы обзора не подводят. Для запуска игр, просмотра фильмов или сериалов этот смартфон подходит просто идеально, ведь на расстоянии вытянутой руки точки заметны не будут. Также стоит похвалить систему камер — она выглядит очень привлекательно и стильно, плюс неплохо снимает фотографии при дневном освещении. Конечно, звезд с неба камера не хватает даже приблизительно, ведь это все же бюджетные сенсоры и линзы, но в целом картинка достойная. Больше ничего удивительного нам заметить не удалось, разве что сканер отпечатков пальцев.

Теперь о главном преимуществе данного смартфона — его продают всего за 170 долларов, то есть это довольно доступный продукт. При этом у смартфона хороший дисплей, достаточно высокое качество снимков, производительная начинка и неплохой набор прочих преимуществ. Да, нельзя сказать, что у модели дизайн чем-то привлекает, но нужно понимать, что производитель все же старался предоставить бюджетное устройство, так что внешний вид в данной ситуации не самое важное. За эти деньги найти нечто лучше будет тяжело.