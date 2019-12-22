Предварительный обзор OPPO A8. Отличные камеры

2019-12-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO A8; [88]
Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно является очень стильным продуктом. Это именно тот смартфон, который вы захотите себе купить, если тратить деньги на флагман нет никакого желания. Самое время посмотреть на довольно крутой бюджетник и оценить его шансы на успех.

Дизайн корпуса

Даже на флагманских смартфонах заметить какие-то серьезные изменения в плане дизайна от смартфона к смартфону почти нереально — производитель не может реализовать нечто удивительное. На смартфонах среднего или бюджетного класса, естественно, ситуация еще хуже, так как здесь еще и экономия имеет место быть. К примеру, если посмотреть на смартфон OPPO A8, то вы заметите, что на фронтальной стороне все максимально просто — тонкие рамки справа и слева, плюс вырез в дисплее сверху под фронтальную камеру, да и «подбородок» тоже на месте. Это классический дизайн современного смартфона — буквально каждый второй гаджет на рынке выходит именно с таким вот дизайном корпуса. Нельзя сказать, что это очень хорошо, но и сказать, что плохо, тоже нельзя. Более того, на тыльной стороне смартфона расположена система из камер, плюс сканер отпечатков пальцев. Выглядит крайне привлекательно.

Характеристики

В плане производительности смартфон OPPO A8 тоже выглядит довольно неплохо, хотя, естественно, ждать каких-то невероятных характеристик было бы странно. За основу производительности смартфона взят процессор Helio P35, который выглядит достаточно неплохо и вполне способен справиться с поставленными задачами. ПРоцессор построен на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,2 гигагерца, чего вполне достаточно для запуска современных игровых проектов. Да, не всегда получится играть на максимальном уровне графики, но это не так страшно, ведь это не флагманский смартфон. За графику смартфона отвечает графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 — весьма привлекательная модель, если верить синтетическим тестам. Поддерживать производительность системы будет оперативная память на 4 гигабайта — для повседневного использования этого хватит.

Особенности

Главным преимуществом данного смартфона можно смело назвать его дисплей — он действительно большой, у него достаточно высокое разрешение и качество цветопередачи. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма, при этом разрешение достигает 1600 на 720 точек. Плотность пикселей довольно высокая, плюс углы обзора не подводят. Для запуска игр, просмотра фильмов или сериалов этот смартфон подходит просто идеально, ведь на расстоянии вытянутой руки точки заметны не будут. Также стоит похвалить систему камер — она выглядит очень привлекательно и стильно, плюс неплохо снимает фотографии при дневном освещении. Конечно, звезд с неба камера не хватает даже приблизительно, ведь это все же бюджетные сенсоры и линзы, но в целом картинка достойная. Больше ничего удивительного нам заметить не удалось, разве что сканер отпечатков пальцев.

Итог

Теперь о главном преимуществе данного смартфона — его продают всего за 170 долларов, то есть это довольно доступный продукт. При этом у смартфона хороший дисплей, достаточно высокое качество снимков, производительная начинка и неплохой набор прочих преимуществ. Да, нельзя сказать, что у модели дизайн чем-то привлекает, но нужно понимать, что производитель все же старался предоставить бюджетное устройство, так что внешний вид в данной ситуации не самое важное. За эти деньги найти нечто лучше будет тяжело.

Комментарии и отзывы OPPO A8
Смартфон Honor V30 представили в новом ц...
Смартфон Honor V30 представили в новом цУже 24 декабря рынок пополнится смартфоном Honor V30 в новом цвете под названием - Sunrise Orange. До это...
Смартфон Huawei P40 получит дизайнерскую...
Смартфон Huawei P40 получит дизайнерскуюСегодня авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился живыми фотографиями защитного чехла на смартфон ...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro подешевел на...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro подешевел наСмартфон Huawei Mate 30 Pro с объмом памяти 8/256 ГБ стоит теперь $815, вместо начальных $900. В преддвер...
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро п...
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро пСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую приставку, позволяющая погрузиться в прошлое и в...
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 ...
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Этой осенью в российской продаже появился смартфон Motorola E6 Plus, который должен составить конкуренцию...
Бюджетный смартфон Duo X11 Pro получил т...
Бюджетный смартфон Duo X11 Pro получил тКитайский производитель смартфонов Doov в своей новинке скопировал одновременно iPhone 11 Pro и Xiaomi CC...
Обзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). С...
Обзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). СВ вопросе пересчета стоимости за 1 Гбайт под хранение данных твердотельные диски в ближайшем будущем не с...
Смартфон Oppo A91 получит SoC MediaTek H...
Смартфон Oppo A91 получит SoC MediaTek HСмартфон Oppo A91 был замечен в базе Geekbench. Тестируемый образец оснащен однокристальной системой Medi...


Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареейОбзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареей
Обзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). Самый доступный жесткий диск 8 ТбайтОбзор Toshiba X300 8Tb (HDWF180EZSTA). Самый доступный жесткий диск 8 Тбайт
Обзор карты памяти Kingston Canvas Select Plus (SDS2/64GB)Обзор карты памяти Kingston Canvas Select Plus (SDS2/64GB)
Обзор плюсов и минусов Honor 20s. Достойный смартфон среднего уровняОбзор плюсов и минусов Honor 20s. Достойный смартфон среднего уровня
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломка...
Обзор Tiny Room. Шикарная головоломкаСамое время попробовать достаточно крутой интересный мобильный проект, который увлекает не меньше, чем ст...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла...
BQ подвела итоги года и рассказала о пла17 декабря в Москве российская компания BQ рассказала о своих результатах за прошедший год и поделилась п...
Bowers & Wilkins представила беспроводну...
Bowers & Wilkins представила беспроводну17 декабря в Москве состоялась презентация новой мультирум-линейки Formation от Bowers & Wilkins, в кото...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01В последнее время компания Samsung показала достаточно крутые продукты в среднем сегменте, но пришла пора...
Обзор Эволюция. Следим за развитием Земл...
Обзор Эволюция. Следим за развитием ЗемлДавайте поговори о довольно увлекательной игре, которая разработана относительно небольшой студией. Пока ...
Обзор Parla X. Учим английский...
Обзор Parla X. Учим английскийСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться...
Предварительный обзор Philips 439P9H Sup...
Предварительный обзор Philips 439P9H SupДовольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мони...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая го...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гоДо Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor