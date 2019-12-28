Предварительный обзор OPPO Enco Free. Неплохой конкурент для Apple

Дизайн корпуса

Еще пару лет назад мы уверенно говорили о том, что производители со всего мира не должны переходить на беспроводные наушники, так как это дорого, не очень высокое качество звука и так далее. Теперь пришло время изменить свое мнение кардинально, так как качество продукции выросло в разы. Теперь беспроводные наушники — стандарт, а не что-то удивительное.

Характеристики

Давайте будем честными — наушники OPPO Enco Free очень похожи на модель Apple, только со своими уникальными дизайнерскими решениями. На эту тему можно спорить очень долго, но мы все же склоняемся к мысли, что дизайнеры OPPO все же взяли лучшее от популярных наушников яблочной компании и представили свой вариант с некими изменениями. Например, сами наушники представлены в формате вкладышей — это не «затычки» в классическом понимании, так что звукоизоляция будет отличной, но вы все же сможете слышать окружающий мир. Представлены наушники в трех цветовых вариантах — черном, розовом и белом. Это тоже достаточно приятный момент, ведь вы можете подобрать модель, которая вам больше подходит по внешнему виду. Или же просто взять черные наушники, которые максимально практичные и их нужно реже чистить. В плане дизайна к данной модели нет никаких вопросов, их и быть не может.

Особенности

Начнем с того, что наушники OPPO Enco Free являются полностью беспроводной моделью, то есть у них вообще нет проводов. Наушники оборудованы излучателями Ultra-Dynamic, которые, по заявлениям производителя, могут похвастаться шикарным качеством звука практически в любых ситуациях — вы можете слушать как поп, так и инструментальную музыку. Конечно, нужно понимать, что в плане частотного диапазона данные наушники существенно проигрывают массе проводных решений, ведь производителю нужно было уместить в конструкцию не только излучатель, но и массу дополнительного железа. Но, качество звука здесь вполне разумное и если вы планируете ходить по улице, наслаждаясь любимыми треками, то ничего лучше найти за эти деньги явно не выйдет. Все же беспроводные наушники остаются дорогим удовольствием, которое требует понимания происходящего на рынке.

Итог

Нужно понимать, что это полностью беспроводное решение, а не те беспроводные наушники, которые при этом соединяются кабелем. Преимущество очевидно — вы можете с максимальным уровнем комфорта общаться, ходить, заниматься спортом и так далее. Вас ничего не сковывает, а значит можно наслаждаться процессом в полную силу. Также нужно понимать, что поставляются наушники в специальном кейсе, который является их зарядкой. Вы просто кидаете наушники в кейс и они там самостоятельно заряжаются от встроенной батареи, либо можно кинуть сам кейс на зарядку, чтобы заряжались и наушники, и кейс. Весьма удобное решение в фирменном стиле с интересным логотипом на фронтальной панели. Видно, что производитель изучал рынок и хотел найти самые интересные решения, чтобы пользователь не жалел о потраченных деньгах. Советуем обратить на этот момент свое внимание.

Главное преимущество данной гарнитуры в том, что она стоит всего 100 долларов — это очень низкая цена, если учитывать, что производитель выходит на рынок полностью беспроводных решений. Ближайшие по качеству конкуренты стоят сильно дороже, да и если вы не хотите ломать голову над тем, как Android-смартфон подключить к яблочным наушникам, то у вас выбор остается крайне маленький. Благо, данные наушники совсем скоро отправятся в продажу и позволят не переживать о высокой стоимости — 100 долларов это крайне приятно.