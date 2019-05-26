Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный смартфон

Характеристики

Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У него неплохая начинка, качественный дисплей и масса мелких бонусов. Мы же сегодня планируем посмотреть на новинку более пристально и решить, стоит ли данная модель своих денег или нет. Для многих эта информация будет крайне полезной.

За основу производительности смартфона OPPO K3 взят процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Модель процессора построена на восьми вычислительных ядрах Kryo 360 с достаточно высокой тактовой частотой в 2,2 гигагерца. Можно смело сказать, что это слегка урезанная по частотам флагманская модель, которая стоит заметно дешевле, хотя предоставляет просто безумную производительность. За графику смартфона отвечает продвинутый ускоритель Adreno 616, который мы уже неоднократно видели в синтетических тестах и реальных сценариях использования, плюс в систему-на-чипе входит модуль искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Engine. То есть, производитель предоставляет вам достаточно приличный набор характеристик, которые позволяют без труда запускать самые современные игры, программы и любой другой контент. Для смартфона среднего класса это очень круто.

Особенности

Также стоит отметить, что смартфон представлен в трех вариантах комплектации. В базовой версии установлено 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Это отличные характеристики для современного смартфона. Конечно, если вам кажется, что этого мало, то можно взять более продвинутую версию устройства. К примеру, есть модель с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенного накопителя. Это дороже, но вы получаете больше пространства и производительности. Есть еще максимальная комплектация, которая вместе с 8 гигабайтами ОЗУ порадует вас накопителем на 256 гигабайт. Не совсем понимаю, зачем на смартфоне так много памяти, но если вам нужны такие объемы, то будет возможность приобрести и такую модель. Возможность выбора комплектации всегда радует — можно не переплачивать за то, что вам просто не нужно.Весомым преимуществом продукта можно назвать модуль камеры — фронтальная камера выезжает из верхней грани и позволяет вам делать селфи. Если же камера вам не нужна, то вы ее просто скрываете в корпус и получаете полноценное устройство с дисплеем, который никак не урезан всяческими вставками. В этом плане смартфон тоже порадовал, так как все эти «челки» уже порядком надоели. Также стоит отметить дисплей — он просто огромен. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма с разрешением 2340 на 1080 точек, матрица построена по технологии AMOLED с шикарной цветопередачей и прочими преимуществами. Это действительно качественный дисплей, пользоваться которым будет приятно. И, конечно, на тыльной стороне устройства расположена система из двух камер, которая позволяет делать крутые снимки. Что может быть лучше?

Итог

При анализе подобных смартфонов важнее всего сразу смотреть на стоимость. И тут у OPPO K3 еще один козырь припрятан — устройство достаточно доступное. За базовую версию смартфона просят всего 230 долларов, что кажется просто немыслимым при наличии столь производительного процессора, большого качественного дисплея и прочих особенностей. За самую производительную версию смартфона просят уже 330 долларов, то есть на 100 долларов дороже. Но, даже эта версия кажется доступной на фоне основных конкурентов, цены на которые начинаются 400 долларов и выше. Так что да, этот смартфон явно стоит своих денег.