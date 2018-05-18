Предварительный обзор OnePlus Bullets Wireless. Хороший звук в массы

2018-05-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - OnePlus Bullets Wireless; [97]
Вместе со своим смартфоном OnePlus 6 компания продемонстрировала и совершенно новые наушники OnePlus Bullets Wireless. Как вы уже поняли из названия, это беспроводное решение, которое смотрится довольно привлекательно и звучит неплохо за свои деньги. Отдельно стоит отметить, что хотя данная модель и является беспроводной, производитель со своего нового флагмана разъем под наушники не убрал. Это делает новинку еще более привлекательной, ведь потенциальный покупатель покупает наушники не из-за безвыходной ситуации, а по своему собственному предпочтению. Сегодня мы рассмотрим новинку, расскажем обо всех преимуществах и недостатках продукта, чтобы вы могли понимать за что будете отдавать свои личные средства. Думаю, производитель правильно сделал, что выпустил свой вариант для меломанов, тем самым позволяя фанатам бренда купить стильный аксессуар для своего смартфона.

Дизайн корпуса

Внешний вид новинки мне очень понравился, хотя, конечно, это весьма субъективное утверждение. Внешняя сторона чаши выполнена из шлифованного материала, который благодаря своей текстуре переливается на солнце. выглядит очень круто, когда-то ASUS аналогичным методом украшала крышки своих ноутбуков. Далее, корпус выполнен из синевато-серого материала с овальной формой. Не зря же наушники «пулей» назвали, форма действительно напоминает гильзу или что-то в этом духе. От чаши идет пластиковая деталь дугообразной формы. Когда вы воткнете наушники в ушную раковину, эта деталь будет «цепляться» за ваше ухо и не позволит устройству выпадать или прокручиваться во время даже самых активных действий. Для тех, кто покупает наушники ради спорта, это крутой бонус. От наушников идёт тонкий кабель, который входит в батарейные блоки и дальше расширяется в плоский вариант соединения.

Характеристики

Внутри наушников установлены излучатели диаметром 9,2 миллиметра. Это заметно больше, чем у большинства «затычек» на рынке — обычно встречаются 5-8 миллиметров. Больше диаметр мембраны позволяет делать звук более чистым, вытягивать высокие частоты на более высокий уровень и все в таком духе. Поддерживается технология aptX, передающая звук по беспроводной сети на уровне CD-звучания. Помимо этого, стоит отметить наличие поддержки скоростной зарядки Dash Charge. Она за десять минут заряжает наушники для 5 часов активной работы.

Бонусы

Главным преимуществом новинки является возможность проводного подключения. То есть, если у вас сели наушники в дороге, то не стоит впадать духом — их можно подключить к смартфону напрямую. Да, это будет не так комфортно и круто, но у вас будет возможность послушать музыку или досмотреть любимый фильм. Помимо этого, имеется поддержка голосового помощника Google Assistant. Он скоро заговорит на русском языке, так что вполне можно будет пользоваться и получать удовольствие от этих высоких технологий. Ничего лишнего у наушников нет, но все необходимые элементы присутствуют.

Итог

Стоимость наушников составляет 69 долларов, старт продаж намечен на 5 июня, прямо как белая версия смартфона OnePlus 6. Это шикарная возможность купить доступные беспроводные наушники за адекватные деньги. Звучание здесь отличное, есть быстрая зарядка и можно спокойно пользоваться голосовым помощником. Могу с уверенностью сказать, что это именно тот вариант наушников, которые нужно многим фанатам инноваций и хорошего звука. Осталось только дождаться продаж в России и посмотреть на региональные цены, тогда станет понятно брать или не брать.

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