Предварительный обзор Panasonic RP-HD300B. Качественный звук

Дизайн корпуса

Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу и позволяют вам полностью забыть о ненужных проводах. Мы решили детальнее изучить продукт, чтобы узнать, почему новинка вызвала такой фурор на рынке и почему пользователи так интересуются вроде бы стандартным в своем классе устройством. Сегодня мы посмотрим на дизайн, на характеристики и качество исполнения устройства, чтобы понять, что из себя представляют эти наушники.

Характеристики

Многие пользователи уверены, что в беспроводных наушниках важен исключительно звук и ничего более. Однако, при покупке дорогого премиального устройства стоит обращать внимание еще и на дизайн корпуса, ведь вы будете пользоваться устройством каждый день и получать от него еще и эстетическое удовольствие. То есть, если вы смотрите в сторону продвинутой модели вроде Panasonic RP-HD300B, то обязательно нужно смотреть и на практичность дизайна, не только на привлекательность чаш и оголовья. Например, у данной модели очень хорошо продумана система прилежания амбушюр к вашему уху — оголовье и дуги прижимают наушники к голове, тем самым устраняя скольжение и лишние звуки извне. Само же оголовье не только выглядит стильно, но и очень мягко прилегает к голове, не давит и не вызывает дискомфорта. То есть, наушники не только стильные, но и весьма практичные для использования на каждый день.

Особенности

Главным преимуществом наушников можно назвать поддержку аудиокодека Qualcomm aptX, который обеспечивает передачу данных по беспроводному протоколу в CD-качестве без потерь. То есть, вы получите довольно высокое качество звучания без использования шнуров и буду довольно тем, насколько наушники чисто передают композиции. Это важный параметр, ведь при покупке дорогого устройства для прослушивания музыки хочешь получать максимальное качество звучания. Дополняют комплект аппаратуры излучатели диаметром 40 миллиметров — они отлично передают низкие, средние и даже высокие частоты. Для многих этого уже достаточно, чтобы полюбить продукт. Чистое звучание и поддержка современных кодеков дают возможность не переживать о том, что беспроводное решение проиграет проводному в плане качества или чистоты звука.

Итог

Производитель сообщил, что у данной модели наушников длительность автономной работы составляет 24 часа. Это громадный срок, который позволяет вам слушать музыку в течение нескольких дней без подзарядки. Например, одного заряда этих наушников хватит, чтобы слетать на самолете из Лондона в Нью-Йорк и обратно. Учитывая характеристики конкурентов, которые предоставляют всего 8-10 часов автономной работы, можно с уверенностью сказать, что это очень крутое решение для тех, кто много путешествует или просто не очень любит слушать музыку со страхом остаться без батареи. Заряжать устройство вы будете по USB разъему, что весьма удобно, если у вас есть портативная батарея.Производитель пока что не говорит о стоимости данной гарнитуры, хотя это весьма странно, ведь все характеристики устройства уже представлены и хочется узнать цену, чтобы сравнить новинку с конкурентами. Но, нужно понимать, что это топовое устройство от известного бренда, которое выглядит привлекательно, выполнено из дорогих материалов и может похвастаться громадным набором преимуществ как в плане практичности, так и в плане качества звука. Стоит ожидать весьма высокую цену за подобного рода продукт, ведь обычно за качество и красивый дизайн нужно платить много денег.