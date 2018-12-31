Предварительный обзор Philips 499P9H1. Очень широкий формат

2018-12-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 499P9H1; [60]
В последнее время на рынке появилось множество широкоформатных мониторов. Их даже слишком много стало — буквально каждую неделю выходит очередная новинка в данном формате. И, что самое удивительное, все эти продукты вполне можно порекомендовать потенциальным покупателям, так как устройства действительно достойные и стоят своих денег. К примеру, на выставке IFA 2018 был показан новый монитор под названием Philips 499P9H1, из названия которого вы уже поняли основные преимущества новинки. Да, это действительно громадный монитор, с которым удобно работать в самых разных сферах жизни. Кому-то он будет полезен дома, кто-то закажет его себе прямиком в офис. Собственно, давайте посмотрим на его особенности, чтобы понять, почему продукт такой интересный и почему его все обсуждают в сети. Возможно, новый формат мониторов станет стандартом и мы забудем о привычных 16:9.

Характеристики

Начнем с того, что хотя в названии монитора имеются цифры 499, на деле диагональ у него 48,8 дюймов. Почему так получается лично я не знаю, но это не так важно, ведь если округлить, то получится именно 49. Это действительно громадная диагональ, на которой вы будете с комфортом работать с самым разным контентом — можно тексты редактировать, можно общаться в социальных сетях, можно работать с видео или изображениями. Разрешение при этом составляет 5120 на 1440 точек. Это стандартный 2К монитор, у которого разрешение обычно составляет 2560 на 1440 точек, только растянут по горизонтали в два раза. Отсюда громадная диагональ, если смотреть на цифры, и странное разрешение. Но, это далеко не 5К дисплей, не стоит даже думать об этом. Соотношение сторон составляет 32:9, то есть два стандартных монитора, которые поставили рядом. Весьма интересное решение, пускай и не новое.

Дизайн корпуса

Довольно трудно придумать адекватный дизайн для монитора, который вообще не вписывается в стандартны индустрии. Рамки вокруг экрана довольно тонкие, особенно справа, слева и сверху, снизу рамка более толстая и там установлен логотип компании. Сверху, кстати, имеется веб-камера, которая выполнена модульно, то есть она является частью монитора, но расположена сверху от него. Подставка мощная, прочная, как и нужно для подобной диагонали. Занимает на столе не очень много места, но не дает монитору шататься и дергаться из-за вибрации стола. К дизайну тоже никаких вопросов, все сделано с умом.

Особенности

На обычных мониторах диагональю 27 дюймов, а данный продукт является, фактически, склеенным из двух мониторов, можно с комфортом расположить два окна и пользоваться каким-то контентом, пока вы печатаете текст, например. У нашего сегодняшнего гостя все намного круче — вы можете расположить сразу четыре окна на одном экране и работать с ними. Вы можете в одном окне работать с текстом, в другом читать информацию, в третьем смотреть видео, а в четвертом общаться в мессенджерах с друзьями. Это очень круто реализовано, на самом деле.

Итог

На текущий момент есть информация о том, что данный монитор обойдется вам в 1900 долларов. Довольно крупный ценник, если учитывать, что разрешение здесь 2К. С другой стороны, здесь громадная диагональ, которая позволяет без труда работать с громадной кучей контента и получать от этого удовольствие и комфорт. Для офисных работников, трейдеров например, это вообще шикарный инструмент, позволяющий быстро работать с кучей данных и не отрываться от процесса. Так что я думаю, что это действительно годный релиз, который некоторым пользователям точно понравится.

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