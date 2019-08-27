Предварительный обзор Philips PicoPix Max. Компактный проектор

2019-08-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips PicoPix Max; [79]
Если вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить в руке, то самое время присесть поудобнее. У данного продукта есть тьма особенностей, которые могут привлечь внимание обычного пользователя и порадовать вас действительно портативным решением. Вероятно, вам это точно понравится.

Характеристики

За основу производительности проектора взят процессор на четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,5 гигагерца. Этого предостаточно современном смартфону, чтобы вы могли запускать игры, тяжелые программы и прочий развлекательный контент, не говоря уже о том, что проектору этой мощности хватит просто за глаза. Встроенная память даже есть — она представлена накопителем на 16 гигабайт, чего хватит для хранения слайдов, картинок и прочего контента. Можно даже фильм притащить на проекторе, что тоже приятно. Если же вам такое не подойдет, то купите карту памяти и с радостью носите там хоть всю свою медиатеку. Также стоит отметить, что картинка передается в разрешении 1920 на 1080 точек на максимальную диагональю в 120 дюймов. Конечно, на максимальной диагонали картинка кажется весьма ужасной, но вот на 60 дюймах фильмы смотреть очень даже приятно.

Дизайн корпуса

Главной особенностью проектора Philips PicoPix Max является корпус — он максимально компактен и идеально подходит для переноски. Это крайне важно именно тем, кто часто путешествует, ходит между этажами или просто вынужден показывать презентации в мобильном режиме. Большие модели в этой ситуации не очень подходят, так как вы просто не сможете поместить обычный проектор в обычную сумку — для этого нужно иметь большую сумку, созданную специально для этой цели. Здесь же вы просто берете гаджет, кладете его в сумку или рюкзак и спокойно передвигаетесь по городу без лишних проблем. В плане декоративных элементов ничего удивительного нет — на фронтальной стороне расположен сам проектор, на задней панели выходы под периферию, снизу расположено крепление для установки на штатив. Корпус черный глянцевый, выглядит крайне привлекательно, хотя портится царапинами такое покрытие крайне быстро.

Особенности

Очень интересная особенность данного проектора в том, что вам совершенно не обязательно использовать его для работы от сети — вы можете транслировать картинку хоть от встроенной батареи на 16500 мАч. Этого предостаточно, чтобы долго показывать картинку и не переживать о том, что вот-вот сядет батарея. Конечно, это далеко не новость и на рынке уже есть модели со встроенной батареей, но сама возможность работать без розетки кажется довольно приятной. Также стоит отметить, что у проектора довольно много портов для подключения периферии — есть два порта USB Type-C, есть один USB A, есть HDMI, порт для подключения наушников или колонки и даже порт для карты памяти. Это все дает вам возможность запускать картинку с практически любого современного устройства, что очень даже круто. Не нужно думать о переходниках и прочих ненужных вещах.

Итог

На текущий момент анонсирована стоимость проектора в размере 460 долларов и это довольно дешево по современным меркам. Да, проекторы с разрешением FullHD довольно доступные на самом деле и они отлично справляются с поставленными задачами, но у них нет такой мобильности, как у этого варианта. А здесь есть и хорошая картинка, и компактный корпус, и встроенная батарея, и тьма портов. То есть, есть все необходимое, чтобы не думать о недостатках своего устройства. Их здесь практически нет за такие деньги.

Комментарии и отзывы Philips PicoPix Max
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игр...
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. ИгрВесной текущего года компания Corsair пополнила линейку беспроводных игровых мышек моделью Corsair IronCl...
Новые серии компьютерных вентиляторов Sh...
Новые серии компьютерных вентиляторов Shbe quiet!, представляет Shadow Wings 2 White - белую версию серии бесшумных вентиляторов, которая впервые...
Globalfoundries подает иски о нарушении ...
Globalfoundries подает иски о нарушении GLOBALFOUNDRIES (GF), ведущий мировой специализированный литейный завод, базирующийся в Соединенных Штата...
Производитель 1More представил новые бес...
Производитель 1More представил новые бесPiston Fit Bluetooth - это набор наушников, которые подключены с помощью провода, но обмениваются данн...
FSP представляет компактные модульные бл...
FSP представляет компактные модульные блКомпания FSP объявила о выходе новой серии FlexGuru. Компактные блоки питания являются полностью модульн...
Камера смартфона Samsung Galaxy M40 полу...
Камера смартфона Samsung Galaxy M40 полуКомпания Samsung выпустила обновление для смартфона Samsung Galaxy M40, которое увеличивает производитель...
Объявлена дата выхода смартфона Honor 20...
Объявлена дата выхода смартфона Honor 20Компания Honor опубликовала рекламный тизер, который раскрывает дату выхода смартфона Honor 20S. Итак, ап...
Модульный смартфон FairPhone 3 вышел в н...
Модульный смартфон FairPhone 3 вышел в нГолландская компания представляет третью версию своего устойчивого, модульного смартфона Fairphone 3 ...


Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантиейОбзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантией
Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFCОбзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFC
Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?
Обзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеерОбзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеер
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor