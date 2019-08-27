Предварительный обзор Philips PicoPix Max. Компактный проектор

Характеристики

Если вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить в руке, то самое время присесть поудобнее. У данного продукта есть тьма особенностей, которые могут привлечь внимание обычного пользователя и порадовать вас действительно портативным решением. Вероятно, вам это точно понравится.

Дизайн корпуса

За основу производительности проектора взят процессор на четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,5 гигагерца. Этого предостаточно современном смартфону, чтобы вы могли запускать игры, тяжелые программы и прочий развлекательный контент, не говоря уже о том, что проектору этой мощности хватит просто за глаза. Встроенная память даже есть — она представлена накопителем на 16 гигабайт, чего хватит для хранения слайдов, картинок и прочего контента. Можно даже фильм притащить на проекторе, что тоже приятно. Если же вам такое не подойдет, то купите карту памяти и с радостью носите там хоть всю свою медиатеку. Также стоит отметить, что картинка передается в разрешении 1920 на 1080 точек на максимальную диагональю в 120 дюймов. Конечно, на максимальной диагонали картинка кажется весьма ужасной, но вот на 60 дюймах фильмы смотреть очень даже приятно.

Особенности

Главной особенностью проектора Philips PicoPix Max является корпус — он максимально компактен и идеально подходит для переноски. Это крайне важно именно тем, кто часто путешествует, ходит между этажами или просто вынужден показывать презентации в мобильном режиме. Большие модели в этой ситуации не очень подходят, так как вы просто не сможете поместить обычный проектор в обычную сумку — для этого нужно иметь большую сумку, созданную специально для этой цели. Здесь же вы просто берете гаджет, кладете его в сумку или рюкзак и спокойно передвигаетесь по городу без лишних проблем. В плане декоративных элементов ничего удивительного нет — на фронтальной стороне расположен сам проектор, на задней панели выходы под периферию, снизу расположено крепление для установки на штатив. Корпус черный глянцевый, выглядит крайне привлекательно, хотя портится царапинами такое покрытие крайне быстро.

Итог

Очень интересная особенность данного проектора в том, что вам совершенно не обязательно использовать его для работы от сети — вы можете транслировать картинку хоть от встроенной батареи на 16500 мАч. Этого предостаточно, чтобы долго показывать картинку и не переживать о том, что вот-вот сядет батарея. Конечно, это далеко не новость и на рынке уже есть модели со встроенной батареей, но сама возможность работать без розетки кажется довольно приятной. Также стоит отметить, что у проектора довольно много портов для подключения периферии — есть два порта USB Type-C, есть один USB A, есть HDMI, порт для подключения наушников или колонки и даже порт для карты памяти. Это все дает вам возможность запускать картинку с практически любого современного устройства, что очень даже круто. Не нужно думать о переходниках и прочих ненужных вещах.

На текущий момент анонсирована стоимость проектора в размере 460 долларов и это довольно дешево по современным меркам. Да, проекторы с разрешением FullHD довольно доступные на самом деле и они отлично справляются с поставленными задачами, но у них нет такой мобильности, как у этого варианта. А здесь есть и хорошая картинка, и компактный корпус, и встроенная батарея, и тьма портов. То есть, есть все необходимое, чтобы не думать о недостатках своего устройства. Их здесь практически нет за такие деньги.