Предварительный обзор Philips TAPH805BK. Стиль и качество

2020-01-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips TAPH805BK; [121]
Беспроводные наушники настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сейчас мы просто забываем о проводных устройствах. За последние пару месяцев обзоров на проводные наушники, не считая геймерские гарнитуры, просто не было. Сегодня мы вновь поговорим о качественном продукте без проводов, который стоит своих денег и отлично справляется с поставленными задачами.

Характеристики

Производитель решил порадовать потенциального покупателя достаточно качественным звучанием, так что характеристик у наушников вполне привлекательные. За основу чаши взят 40-миллиметровый излучатель, который способен отлично передавать как верхние, так и нижние частоты. С промежуточными частотами, то есть со средними, тоже проблем нет — качество звука отличное. Более того, производитель заявляет, что наушники способны передавать звук в частоте от 7 Гц до 40 кГц, тогда как у большинства конкурентов этот промежуток составляет от 20 Гц до 20 кГц. Вот только стоит учитывать один важный момент — ухо человека ничего ниже 20 Гц и выше 20 кГц не услышит все равно, так что это просто красивый маркетинговый ход для привлечения внимания. Хотя, конечно, звучат наушники и правда отлично, в этом нет никаких сомнений. Для фанатов хорошей музыки такой продукт подойдет просто идеально.

Особенности

У наушников есть два довольно интересных режима использования, которые позволяют пользователю вдоволь наслаждаться качественной музыкой в тех сценариях использования, которые ему подходят. К примеру, есть режим активной изоляции от шума — при его активации микрофоны наушников улавливают шум и посылают на излучатели так называемые антиволны, которые создают эффект отсутствия шума. И есть режим, при котором вы будете слышать звуки окружающего мира даже при прослушивании музыки. Это необходимо для того, чтобы во время езды на велосипеде или пробежки вы не оставались полностью оторванным от внешнего мира. Кроме того, наушники используют для связи с источником звука технологию Bluetooth 5.0 — она дает возможность получать сигнал на расстоянии в десять метров, что подходит для тренировок в зале, например. Весьма неплохой набор дополнительных бонусов.

Дизайн корпуса

Нужно понимать, что данная модель наушников является устройством накладного типа, то есть чаши наушников накладываются поверх ушной раковины. Однако это не полноразмерные наушники, которые поглощают ваше ухо, так что использовать устройство в повседневной жизни будет достаточно комфортно и легко. Более того, производитель позаботился о том, чтобы конструкция была прочной, но при этом легкой. Все же наушники такого формата вы будете носить довольно долго в течение суток, а значит, они не должны давить вам на голову. Наушники поставляются в специальном футляре для транспортировки, что тоже довольно приятно, так как пользователь получает возможность не испачкать или не повредить наушники при транспортировке в рюкзаке, например. В плане дизайна мы не заметили чего-то невероятного, но в целом решение приятное и стильное, что еще нужно?

Итог

Продукт достаточно качественный, так что производитель и цену за него заломил приличную — наушники будут продаваться за 200 долларов. Для многих пользователей это слишком дорогое удовольствие и мы их прекрасно понимаем, ведь на рынке довольно много классных наушников беспроводного типа, которые тоже могут похвастаться высоким качеством звучания. С другой стороны, это качественное устройство с приличным временем автономной работы и довольно привлекательным дизайном. Это стоит своих денег.

Комментарии и отзывы Philips TAPH805BK
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