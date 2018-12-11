Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко и громко

Игровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устройства ради того, чтобы проявить себя, показать свой стиль и получить больше комфорта от устройства, которое они будут использовать буквально каждый день. Например, сейчас пользуется повышенным спросом гарнитура с подсветкой, так как это красиво, стильно и современно, плюс обычно подсветку ставят на более-менее дорогие модели с хорошим качеством звука. Яркий тому пример — Rapoo VH300. Это отличный продукт, который идеально подходит для игровых задач. Гарнитура выглядит стильно и современно, у нее отличный дизайн из дорогих материалов и масса дополнительных бонусов. Думаю, что за свои деньги это прямо лучшее решение. Но, для начала давайте посмотрим на характеристики и дизайн более детально, чтобы понимать, почему новинка пользуется таким спросом в интернете.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства довольно строгий, без ненужных панелей и вычурных декоративных элементов. Оголовье здесь выполнено из экологической кожи и выглядит крайне стильно, плюс внутри находится мягкий материал, из-за чего на вашу голову ничего не будет давить. Далее, оголовье переходит в металлическую дугу, которая цепляется к чашами гарнитуры. Дуга довольно прочная, выглядит дорого и сразу становится понятно, что на этом продукте на материалах точно не экономили. Дальше идет сама чаша, на тыльной стороне которой находится яркая подсветка. В темноте смотрится довольно круто, подсветка яркая и равномерная. Амбушюры большие, мягкие, плотно прилегают к ушам и не вызывают дискомфорта. Думаю, что дизайн данного гаджета многим понравится своей строгостью и отсутствием ненужных деталей, которые многих так раздражают в дешевых игровых вариантах.

Характеристики

Наушники могут похвастаться большими 50-мм излучателями, которые отлично передают низкие, средние и высокие частоты. У данного продукта заявлен диапазон от 20 до 20000 Гц, что является максимумом того, что может услышать человеческое ухо. Если вы видите на коробке с наушниками более широкий диапазон, то это прост уловки маркетологов. У данной же модели заявлен виртуальный 7.1-канальный звук, который отлично справляется с позиционированием и позволяет без труда определить врагов в играх. Звук хороший, чистый, без лишних артефактов. Для игровых задач точно хватит, да и не только.

Особенности

Сейчас стало модным рекламировать свою гарнитуру не только для компьютера, но и для консолей. Например, данная модель отлично работает с приставкой PS4, что повышает популярность гарнитуры в разы. Никто не хочет покупать две отдельные гарнитуры для компьютера и консоли, особенно если эти две системы расположены в разных комнатах. Этот же гаджет вы можете просто отключить от ПК, подключить к приставке и играть с отличным звучанием. Микрофон, кстати, тоже отлично себя показал — он передает звук без мутации и шумов, что очень важно для общения с командой.

Итог

На текущий момент сложно оценивать гарнитуру до конца, ведь производитель не называет стоимости гаджета. Это усложняет нам задачу, так как если новинка стоит 80-100 долларов, то это прямо круто и дешево, можно сразу идти в магазин и покупать. Если же за продукт запросят 150 долларов и больше, то конкуренция резко возрастает и тут уже может сыграть тот факт, что бренд Rapoo не такой популярный на рынке игровой периферии и конкуренты легко завладеют потенциальными покупателями. Будем ждать стоимости и надеяться на то, что эта новинка будет более-менее доступной. Уж слишком она стильно выглядит.