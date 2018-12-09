Предварительный обзор Razer Blade Stealth 13 (2019). Стильный и мощный

На протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой грогов периферии, не более того. Но, время идет, компания показала свой игровой смартфон и массу новых продуктов, которые нацелены не только на геймеров, но и на тех, кто за компьютером работает. Недавно в сети появилась информация о новом ноутбуке компании и многие решили, что это будет очередной игровой монстр. Но, бренд показал Razer Blade Stealth 13 (2019), который выглядит просто шикарно и способен конкурировать с топовыми решениями на рынке. Не удивляйтесь, но у Razer получилось уделать всех гигантов рынка и выпустить крутой продукт, который будет интересен тем, кто привык много работать с текстом, видео или фото. Сегодня мы детальнее изучим новинку и обсудим некоторые важные моменты, которые могут понравиться потенциальным покупателям. Особенно тем, кто хотел взять MacBook.

Характеристики

За основу производительности нового ноутбука взят процессор Intel Core i7-8565U поколения Whiskey Lake. Он работает на четырех вычислительных ядрах с базовой тактовой частотой 1,8 гигагерца, а при повышенных нагрузках частота вырастает до 4,6 гигагерца. То есть, при необходимости вы получаете довольно высокую производительность, которой вам точно хватит для любых задач, вплоть до работы с видео. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с памятью на 4 гигабайта. Данное решение уже давно обсуждают в сети, но на текущий момент это лучший вариант видеокарты, если не считать дискретные мобильные версии. Стоит отметить, что дискретная графика идет лишь в средней комплектации, тогда как в самом доступном базовом варианте за видео отвечает интегрированная видеокарта Intel UHD 620. В этом нет ничего удивительного, да и не всем дискретная графика нужна.

Далее, пользователю предлагают на выбор 8 или 16 гигабайт оперативной памяти. Для казуальных задач я бы посоветовал взять вариант на 8 гигабайт, так как этого предостаточно для работы с контентом, общения и просмотра интернета. Для хранения личного контента вам предлагают 256 или 512 гигабайт памяти на твердотельном накопителе. Установить больше памяти нельзя, но и этого объема большинству должно хватить для всех задач. Да и подключить внешний накопитель никогда не поздно, это даже дешевле получается для хранения фильмов и сериалов. В плане начинки вопросов нет.

Особенности

Диагональ дисплея, как вы уже догадались из названия, составляет 13,3 дюйма. Производитель решил сделать рамки более компактными, так что общие габариты ноутбука должны вас порадовать. Толщина ноутбука составляет всего 14,8 миллиметра, это круто даже для топовых ноутбуков яблочной компании. Вес гаджета при этом составляет 1,28 килограмма базовой версии. Отмечу, что при выборе комплектации ноутбука у вас будет возможность взять вариант с FullHD дисплеем или 4К разрешением, есть даже возможность поставить сюда сенсорный дисплей. Правда, в этом нет никакого смысла.

Итог

Теперь о стоимости, которая так сильно всем понравилась. За базовую версию ноутбука с интегрированной графикой, 8 ГБ оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной просят всего 1399 долларов. Это не так дорого, если посмотреть на потенциальных конкурентов по сегменту. В топовой комплектации ноутбук стоит уже 1899 долларов и больше подходит тем, кто хочет монтировать, работать со звуком и тяжелым контентом. Выглядит устройство при этом очень привлекательно, весит очень мало и легко помещается в любую сумку или рюкзак. Думаю, этого уже достаточно, чтобы стать популярным продуктом.