Предварительный обзор Razer Blade Stealth 13. Геймерский ультрабук

2019-09-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Razer Blade Stealth 13; [82]
Компания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считается сотрудниками компании ультрабуком. Мы решили изучить устройство, чтобы рассказать вам все необходимые тонкости, и оказалось, что гаджет и правда достаточно интересный. Вопрос только в том, нужен ли вам такой ноутбук и будете ли вы играть на нем.

Характеристики

За основу производительности ноутбука Razer Blade Stealth 13 взят достаточно мощный процессор Intel Core i7-1065G7 десятого поколения, который работает на четырех вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой от 1,3 до 3,9 гигагерц. Естественно, максимальная тактовая частота достигается исключительно в том случае, если вы нагружаете систему на максимум, тогда как при чтении документов или просмотре страниц в интернете вы вполне спокойно можете работать на минимальных частотах, сохраняя зарядку батареи. За графику ноутбука отвечает дискретная графика NVIDIA GeForce GTX 1650, которая оборудован 4 гигабайтами видеопамяти. Правда, если вам не нужна дискретная графика (хотя, зачем вам тогда вообще игровой ноутбук?), то можно будет взять модель, у которой есть только интегрированная видеокарта Intel Iris Plus Graphics. Она, конечно же, слабее дискретной.

Старшая модель, у которой есть дискретная видеокарта, легко справляется со всеми современными игровыми продуктами. Можно играть как в одиночные проекты, так и в соревновательные — достаточно выставить оптимальные настройки графики. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 16 гигабайт формата LPDDR4-3733. Это довольно мощная ОЗУ, как вы уже поняли по названию, и проблем с ней тоже не возникнет. В целом, производитель придумал достаточно оптимальную сборку, в которой мы получаем достаточно мощный процессор, видеокарту и оперативную память, хотя переизбытка в характеристиках здесь нет. Это, собственно, большое преимущество для тех, кто не хочет переплачивать за возможности ноутбука, которые он просто не сможет использовать в будущем. Данной сборки хватит, чтобы вы играли и наслаждались этим процессом каждый день.

Дизайн корпуса

Внешний вид у ноутбука Blade Stealth 13 достаточно простой — сразу понимаешь, что дизайнеры не решились отойти от стандартного дизайна и сделали тот же гаджет, что и предыдущие модели от этого же бренда. К примеру, на панели с экраном можно заметить минимальные рамки сверху, справа и слева, тогда как панель снизу имеется довольно толстая. Так было и в предыдущих ноутбуках данной компании. Клавиатура слегка утоплена в корпус, достаточно правильно расположена и сенсорная панель очень даже большая. Это радует — можно не таскать с собой мышку везде. Внешне ноутбук очень напоминает MacBook Pro, даже логотип расположен в том же месте на тыльной крышке. И, конечно, это крайне легкое устройство — всего 1,32 килограмма для игрового ноутбука это и правда легко. Хотя, конечно, на звание ультрабук новинка тянет с большой натяжкой, хотя производитель уверяет иначе.

Итог

За ноутбук просят 1500 долларов и за свои деньги это вполне достойное решение — можно брать ноутбук на работу или учебу в качестве печатной машинки, а дома, подключив устройство к розетке, играть в любимые игры и получать от этого удовольствие. Конечно, это далеко не для всех идеальный вариант, ведь все же назвать устройство доступным язык не поворачивается. Но, если вы хотите именно ноутбук и при этом не планируете отказываться от игр, то самое время присмотреться к данной модели. Новинка точно стоит того.

Комментарии и отзывы Razer Blade Stealth 13
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