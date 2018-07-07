Предварительный обзор Razer Huntsman. Механика для ценителей

Современные геймеры уже просто не воспринимают игровую периферию серьезно, если в ней нет подсветки. Это не просто тренд, а именно необходимость. Подсветка дает определенные преимущества во время сражений, особенно если вы любите играть в темноте, плюс у вас будет возможность настроить красивую подсветку для эстетического удовольствия. Собственно, сегодня мы поговорим про новинку Razer Huntsman, которая даст вам не только красоту, но и практичность. Сразу стоит отметить, что это довольно дорогая клавиатура, так как этот бренд никогда ничего дешевого не делал и не делает. Продукт создан специально для тех, кто хочет получить максимум за свои деньги, но при этом планирует взять брендовый девайс. Для истинного геймера это действительно важно, ведь за этой клавиатурой он будет проводить не один час в сутки, а гораздо больше. Так что комфорт и качество здесь занимают очень важную роль.

Дизайн корпуса

Клавиатура выполнена в традиционном для компании стиле — правильная раскладка клавиш, кейкапы довольно высокие и между кнопками приличное расстояние для слепой печати. При этом, вокруг клавиш нет никаких дополнительных панелей и рядов кнопок, так что общие габариты продукта оказались весьма привлекательными. Приятно, когда клавиатура не занимает половину рабочего стола. Сверху справа имеется три клавиши для управления прокруткой треков и специальный контролер в виде шайбы, который позволяет вам настраивать громкость на компьютере. Корпус выполнен из черного пластика, покрытие матовое и очень приятное, выглядит круто. В принципе, компания Razer никогда не показывала плохого дизайна, но эта модель прямо выше всех похвал. Здесь гармонично соединили и удобство, и практичность, и привлекательный внешний вид. Думаю, вам тоже дизайн понравился.

Характеристики

Главной технической фишкой новой клавиатуры являются оптико-механические переключатели. О них уже говорили в сети некоторое время назад, теперь вот пришло время задействовать их в реальной модели. Данные переключатели позволяют очень точно определять момент нажатия на клавишу, что позволяет получать контакт на 30% быстрее, чем на обычных механических клавиатурах. Это на треть быстрее, чем потенциальные конкуренты, так что механика и правда получилась быстрой. Правда, на деле нажатие отнимает у пользователя лишь мгновение, меньше трети секунды, так что такое вот ускорение вы можете и не заметить.

Переключатели оказались долгоиграющими — производитель уверяет, что они проживут 100 миллионов нажатий. Большинство конкурентов на рынке переживают 50 миллионов нажатий, но это весьма странный показатель, ведь на деле вы не сможете даже приблизительно проверить сколько нажатий было сделано. Конечно же, здесь реализована фирменная подсветка Chroma, которая позволяет вам хранить настройки в облаке и при необходимости настраивать клавиатуру с подсветкой из любой точки мира, даже если ваш личный компьютер очень далеко находится.

Итог

В сети уже начались продажи данной клавиатуры, вот только стоимость вас явно не порадует. Базовая модель стоит 150 долларов и это очень дорого даже для такого устройства, не говоря уже про конкурентов, которые продают механику на 50 баксов дешевле. Второй момент — есть еще элитная версия, которая стоит 200 долларов и в комплекте там идет еще и подставка под кисти. Как я уже и говорил, это будет очень дорогая клавиатура, которая подойдет лишь настоящим ценителям бренда. Тем, кто считает, что Razer стоит того, чтобы платить дороже. В какой-то степени эти фанаты будут правы.