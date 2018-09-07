Предварительный обзор Razer Kraken Tournament Edition. Качественный звук

2018-09-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Razer Kraken Tournament Edition; [106]
Хорошая игровая гарнитура — залог успеха в большинстве соревновательных игр. Вы можете сколько угодно говорить, что звук в шутерах не так важен, но любой профессиональный игрок мыслит совершенно иначе. Звуковая картинка позволяет намного лучше оценивать виртуальный мир и получать информацию даже в тех случаях, когда вы самого противника даже не видите. Для ценителей действительно хорошего звучания в продажу поступила гарнитура Razer Kraken Tournament Edition, которая выглядит очень круто, выдает просто невероятный звук и предназначена для соревнований и тех, кто хочет в них участвовать. Не обязательно быть киберспортсменом, можно просто дома вечеров играть в шутеры. Для таких пользователей новый продукт подойдет идеально, а мы сегодня расскажем вам все особенности новинки, чтобы вы понимали за что отдаете свои деньги. Все же, стоит такая штука не самых малых денег и доступной ее не назовешь.

Дизайн корпуса

Начнем с внешнего вида продукта. Производитель решил, что нужно обязательно реализовать зеленый цвет гарнитуры, так как это очень популярный цвет среди геймеров и он же является фирменным для Razer. Здесь он не очень ядовитый, так что можно смириться, плюс дизайнеры умело комбинируют зеленый и черный цвета. Например, оголовье с внешних сторон выполнено в основном цвете корпуса, а внутри у нас имеется черная ткань. Она не будет затираться со временем, что очень полезно. Далее, у нас чаши выполнены в зеленом цвете, но там на внешней стороне есть декоративное кольцо черного цвета и логотип компании тоже нарисован. Заканчивают парад двух цветов амбушюры — они из черной экологической кожи, смотрятся очень массивно и классно. Такие не будут давить вам на уши и полностью изолируют вас от внешних звуков и лишней информации из реального мира.

Характеристики

Наушники могут похвастаться 50-мм излучателями, которые могут выдавать диапазон частот от 12 Гц до 28 кГц. Нужно понимать, что человеческое ухо такой диапазон услышать не может, но у наушников явно все очень хорошо с низами и верхами. Далее, новинка работает с технологией THX Spatial Audio, которая создает эффект глубины и объема любого аудиоконтента. Это намного более крутая технология, чем 7.1-канальный звук в виде виртуализации. Производитель уверяет, что подобный звук позволяет геймеру получить преимущество над врагом в шутерах, где можно услышать противника.

Особенности

Сейчас производители игровой периферии понимают, что геймеров с консолями стало очень много и им было бы неплохо позволить играть с наушниками. Новинка поддерживает не только ПК, но и мобильные устройства, и даже PlayStation 4. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь подключается продукт к источнику звука по самому обычному 3,5-мм разъему. В комплекте с гарнитурой идет специальный пульт, который позволяет вам настраивать высокие частоты, отключать микрофон и настраивать уровень громкости. Удобная штука, на которой иконка микрофона еще и подсвечивается.

Итог

Стоимость новой гарнитуры составляет 100 долларов. Это совершенно не бюджетный вариант, хотя производитель понимает, что за сотню долларов желающих купить гарнитуру от Razer будет навалом. Она выглядит круто и интересно, у нее большие излучатели и мягкие амбушюры, плюс отличное качество звука. Для владельцев PS4 это вообще идеальное приобретение — шнура точно хватит, дабы подключить к геймпаду. Осталось подождать стоимость для российского рынка и тогда можно будет думать о приобретении. Хотя, для фанатов бренда это настоящий подарок.

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