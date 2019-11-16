Предварительный обзор Razer Kraken X USB. Лучшие на рынке

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых геймеров, которые ценят комфорт, хороший звук и качественный микрофон. Новая модель оказалась очень доступной, стильной и современной, а нам, геймерам, большего и не нужно. Итак, давайте смотреть, что же придумали инженеры компании.

Характеристики

Начнем с самого интересного — дизайна данной гарнитуры. Конечно, характеристики продукта тоже многим интересны, но нужно понимать, что сперва вы все же обращаете внимание на дизайн, а потом уже на цифры в описании устройства. Стоит отметить, что разработчики из компании Razer решили ничего кардинально не менять и представили наушники в том же стиле, что и остальные устройства компании. У нас есть мягкое оголовье из внутренней стороны, плюс довольно большие чаши с мягкими амбушюрами, которые полностью обволакивают ваше ухо. Добавляем сюда прочные материалы высокого качества черного цвета и получаем продвинутую гарнитуру для игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Естественно, производитель не забыл о фирменном логотипе, который делает продукт еще более привлекательным и интересным. В плане дизайна вопросов вообще нет и быть не может — разработчики справились на пять с плюсом.

Особенности

В плане «начинки», если можно так выразиться, у продукта тоже все достаточно хорошо — производитель решил использовать 40-миллиметровые излучатели, которые обеспечивают пользователя довольно яркой сценой. Вы без труда сможете различить низкие частоты и басы, средние частоты и «верхи», что довольно важно и приятно — в играх преобладают средние частоты и «низы», а при прослушивании музыки инструментального типа неплохо показывают себя высокие частоты. Конечно, это наушники не для аудиофилов, но если вы хотите послушать музыку и получить от этого массу удовольствия, то почему бы и нет. Кроме того, что немаловажно, наушники обеспечивают пользователя виртуальным 7.1-канальным звуком. Это очень полезно, если вы играете в шутеры и хотите слышать, откуда топает враг. В соревновательных играх это крайне важно для победы.

Итог

Важнейшим преимуществом гарнитуры, помимо предыдущего пункта, является микрофон. Такого рода устройства покупают для того, чтобы слышать игру и своих союзников, попутно сообщая какую-то информацию. Это может быть информация о расположении врага на карте, а может вы просто играете в кооперативные проекты и хотите общаться с товарищами. У данной гарнитуры довольно качественный микрофон, который позволяет без проблем и деформации голоса общаться в интернете. Микрофон представлен на гибкой штанге, так что вы можете расположить его на комфортном для себя расстоянии и получать тот уровень комфорта, который необходим. Также порадовали аппаратные элементы управления на левой чаше — вы можете изменять уровень громкости звука и отключать микрофон одним нажатием, что очень удобно, особенно если вы ведете прямые трансляции и хотите резко отключить свой микрофон.

Отдельно хотелось бы поговорить про стоимость устройства — гарнитуру продают за 60 долларов и это феноменально дешево при учете того, что вы получаете крутой продукт от известного бренда с отличным набором характеристик, подсветкой, качественным микрофоном, прочным корпусом из дорогих материалов и прочими преимуществами. За эти деньги найти что-то более крутое у вас просто не получится. Поверьте, мы проверили — за 60 долларов это лучшее устройство на рынке, которое точно можно посоветовать заядлым геймерам.