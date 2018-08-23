Предварительный обзор Razer Mamba Elite. Для ценителей бренда

2018-08-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Razer Mamba Elite; [171]
Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными улучшениями. Путь развития игровых мышек этого бренда напоминает постепенную эволюцию — компания создает удобный дизайн и берет продвинутые комплектующие, которые потом постепенно улучшают. В свое время модель Mamba Tournament Edition пользовалась невероятным спросом, да и сейчас тоже обороты не сбавляет, но инженеры бренда предлагают нам еще более продвинутый вариант под названием Razer Mamba Elite. Внешне устройство весьма слабо отличается от классического варианта грызуна, а вот внутри находится довольно продвинутое современное железо. Вот о нем мы сегодня и поговорим, ведь для многих фанатов обновление линейки станет настоящим прорывом в индустрии. Хочется же знать, что нового в обновленной модели и стоит ли менять свой манипулятор на элитную версию.

Характеристики

Новая модель оснащена оптическим сенсором Razer 5G Advanced Optical Sensor, который разработала сама компания. Детальных тестов о сенсоре в сети найти не удалось, однако можно быть уверенным, что производитель явно постарался и оптимизировал продукт для максимальной эффективности. Максимальное разрешение сенсора составляет 16000 DPI, ускорение достигает 50g при максимальной скорости перемещения 11,4 м/с. Это шикарный вариант для любых игр — вы можете получить достойную скорость реакции буквально в любой ситуации и на любом покрытии. Частота опроса составляет 1000 Гц, это не новость. В принципе, ничего совершенно нового сенсор не предлагает, но он явно на уровне самых продвинутых конкурентов, некоторых даже опережает. И этого уже достаточно, чтобы профессионалы оценили новые возможности продукта, ведь сенсор — самое главное в игровой мышке.

На корпусе манипулятора расположены девять клавиш, все из которых подлежат настройке в программном обеспечении. Под правой и левой клавишами расположены переключатели Razer Mechanical Mouse Switches, которые создавались вместе с Omron. Нам обещают 50 миллионов нажатий, то есть срок службы грызуна получается весьма привлекательный. Это тоже указывает на продвинутую начинку мышки, ведь подобные устройства покупают не на год, а на три-четыре года использования, соответственно и переключатели должны быть прочными и надежными. В этом плане производитель очень даже порадовал.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида мышка отличается от своих предшественников очень слабо. Фактически, дизайн остался прежним, просто его немного больше выгнули, чтобы руке геймера было удобнее держать устройство. Под правым большим пальцем будут расположены две дополнительные клавиши, плюс колесо удобно прокручивается и нажимается. Имеется крутая фирменная подсветка с 20 зонами свечения, логотип и дерзкий «передок» устройства. В принципе, если вам нравились предыдущие продукты бренда, то данный гаджет тоже не оставит равнодушным. Здесь и стильный дизайн, и больше удобства, и масса мелких бонусов.

Итог

Стоимость мышки Razer Mamba Elite составляет 100 евро. Это достаточно дорого — для современного рынка игровой периферии цена очень опасная. Конкуренты предлагают за аналогичные деньги довольно неплохой набор крутых устройств. Некоторые даже отдают свои флагманы за 89 долларов, а то и дешевле. Сможет ли компания Razer уделать противников по сегменту своим качеством и дизайном? Узнаем совсем скоро, хотя есть ощущение, что для профессионалов это действительно крутая модель с шикарным набором возможностей для победы.

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