Предварительный обзор Razer Nommo. Колонки от Razer

У компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают определенный эффект уверенности в своей покупке - когда покупаешь устройство этой компании, будь то микрофон или мышка, то есть понимание того, что это качественно, стильно и престижно. Да, некоторые продукты компании критикуются пользователями из-за стоимости, но хейт есть абсолютно у всех производителей, так что на это особо внимания не обращаем. В ассортименте компании есть масса устройств - мышки, клавиатуры, коврики и игровые поверхности, микрофоны, наушники и даже смартфон. Теперь же для полного комплекта вам представили еще и колонки Razer Nommo, которые выглядят очень необычно, выполнены в стиле компании и их стоимость вполне умещается в рамки дозволенного. Так что сегодня мы поговорим о данном продукте, расскажем все его преимущества и недостатки, а вы уже сами решите нужно оно вам или нет.

Дизайн корпуса

Я буду описывать самую младшую модель колонок Razer Nommo, тогда как у Razer Nommo Chroma есть еще подсветка снизу, а Pro-версия получила дополнительные источники звука сверху. Стандартная версия колонки выполнена в форме бочки, которая повернута излучателем в вашу сторону. Это смотрится очень нестандартно, ведь в большинстве случаев колонки имеют форму параллелепипеда, а здесь колонка выполнено в форме цилиндра. Далее, от колонки идет тонкая ножка, на которой устройство держится, и ножка входит в подставку круглой формы. Благодаря такой конструкции, колонки смотрятся нереально круто и красиво, особенно фронтальная панель корпуса выделяется. И, конечно, цветовая гамма точно такая же, как и на всех других устройствах компании, так что если вы фанат этого бренда и у вас уже есть мышка, клавиатура и коврик, то самое время посмотреть на эту новинку.

Характеристики

В плане характеристик ничего удивительного у колонок нет - заявленная поддержка частот 50 до 20 000 Гц, это вполне стандартные показатели, которые указывают на коробках почти любых наушников или колонок. Подключаются колонки по 3,5-мм разъему и на корпусе имеется регулятор низких частот и громкости, кстати очень удобно это реализовано. Кстати, колонки Razer Nommo и Razer Nommo Chroma позиционируются как 2.0-канальные источники звука, тогда как Pro-версия уже 2.1-канальный звук выдает. Нет сомнения, что звучать колонки будут хорошо, ранее аудио-продукция компании всех радовала.

Бонусы

Со стандартной версией все понятно - она простая, надежная и без лишних фишек. Но, есть так же колонка с подсветкой - от Chroma и Pro-версии можно ждать красивую подсветку вокруг подставки, это выглядит реально красиво и в комплекте с мышкой, ковриком и клавиатурой смотрится нереально стильно. У Pro-версии так же имеется сабвуфер, там звук немного лучше и интереснее, но и стоимость выше. В плане каких-то дополнительных особенностей колонки не удивили ничем - это просто хороший вариант для просмотра фильмов, игр и прослушивания музыки.

Итог

Теперь самое интересное - обычная версия колонок стоит всего 100 долларов. Для устройства от такого бренда, с таким дизайном и таким звуком, это очень и очень вкусная цена. Версия с подсветкой стоит 150 долларов, тут уже спорно - я бы не стал доплачивать 50 баксов, половину цены, ради банальной подсветки. И, версия Pro с лучшим звуком, подсветкой и 2.1-каналами стоит 200 долларов. Здесь уже понятно за что переплачивать, но я все же склоняюсь к мнению, что колонка за 100 долларов наиболее выгодный вариант для приобретения. А что думаете вы по этому поводу?