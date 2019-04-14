Предварительный обзор Razer Ripsaw HD. Новая карта захвата

Вещание

В последнее время каждый второй геймер хочет быть стримером. И для этого есть все условия — вы можете просто скачать OBS, настроить его и начать вещать в интернет. Правда, в этом случае вам нужен достаточно производительный компьютер, который потянет столь высокую нагрузку, ведь стрим обычно сильно влияет на процессор. Если же ваш компьютер не может предоставить настолько высокую производительность, то лучше потратить деньги на покупку внешней карты захвата, которая снимет всю дополнительную нагрузку с вашего компьютера. Например, можно обратить свое внимание на новинку под названием Razer Ripsaw HD, которая выглядит очень стильно и предоставляет возможность играть в 4К. Вы просто играете на своем компьютере, а карта захвата выполняет дополнительные вычисления, чтобы передавать картинку в интернет. Это очень удобно и выглядит крайне привлекательно, так что давайте изучим новинку подробнее.

Дизайн корпуса

Стоит уточнить одну важную деталь, которая для многих может быть не понятной. Дело в том, что Razer Ripsaw HD не дает вам вещать в 4К, так как для этого нужна совершенно другая мощность и масса прочих технологий. Нет, данная карта захвата позволяет вам играть в 4К на своем компьютере, наслаждаясь высоким качеством картинки, а на стрим будет уходить картинка в разрешении 1080р. То есть, вещание будет проводиться в FullHD разрешении и этого предостаточно, чтобы зрители наслаждались качеством получаемого контента. Кроме того, вы можете вести стрим в разрешении 1080р с частотой в 60 кадров, что тоже очень приятно. Естественно, можно и более низкое разрешение выбрать, но это уже ваши личные настройки. Главное, что теперь не нужно переживать о качестве картинки, пока играете в 4К разрешении — гаджет сам все сделает и переведет картинку в FullHD.

Особенности

Устройство получилось достаточно компактным и стильным, прямо в стиле компании Razer. У нас на верхней грани имеется фирменный логотип компании, очень привлекательно смотрится, на фронтальной панели у нас два выхода под наушники, на тыльной стороне — выходы под HDMI для подключения монитора и компьютера к данной приставке. Ничего лишнего у карты захвата нет, все реализовано максимально лаконично и просто, чтобы вы могли легко подключить свою систему и потом активно играть, получая от этого удовольствие. Кроме того, устройство весьма легкое и компактное — его легко будет разместить на рабочем столе и не переживать при этом о занятом пространстве.

Итог

Карта захвата Razer Ripsaw HD поддерживает не только 4К разрешение (2160р), но и более низкие — 1080р, 720р, есть даже поддержка 1440р. То есть, не обязательно играть в 4К, чтобы получить качественную картинку, вполне можно играть на более низком разрешении и ваши зрители тоже получат классную картинку. Кроме того, на лицевой панели устройства есть 3,5-мм выходы для подключения микрофона и наушников, чтобы вы могли сразу работать и с источниками звука. Это очень удобно, плюс не нужно тянуться к выходам на корпусе компьютера.

На текущий момент можно с уверенностью сказать, что Razer Ripsaw HD является самым технологичным решением на рынке. Вы получаете привлекательный дизайн устройства, весьма приличный набор функций и возможность работать с разными разрешениями. Это крайне удобная штука для тех, кто хочет вести прямые трансляции и не переживать о тормозах картинки или проблемах с производительностью. Стоимость устройства составляет 149 долларов и за эти деньги вы получаете действительно лучшее, что только можно найти.