Предварительный обзор Razer Tartarus Pro. Для настоящего геймера

2019-10-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Razer Tartarus Pro; [48]
У компании Razer есть довольно необычное и очень интересное устройство, которое позволяет играть с максимальным уровнем комфорта. Правда, гаджет хоть технически и считается клавиатурой, но выглядит совсем не так, как мы привыкли. Итак, давайте посмотрим, что это за геймерский продукт и решим, стоит ли за него отдавать свои деньги.

Дизайн корпуса

Довольно трудно описывать дизайн устройства, у которого просто не аналогов на рынке. Производитель просто сместил все нужные вам в играх клавиши на одну небольшую панель, добавил подставку под ладонь, а все остальное просто убрал. То есть, работать с таким устройством или уж тем более набирать текст у вас не выйдет, но вот играть в игры очень даже удобно — получается намного больше места на рабочем столе, есть тьма возможностей для движений и всего в таком духе, плюс кисть не устает и не изгибается слишком сильно. Под большим пальцем имеется довольно приличных размеров панель, заменяющая пробел или CTRL, плюс есть стик для управления передвижением и прочие клавиши. В целом, дизайн устройства почти не изменился, просто производитель представил чуть более привлекательный и современный корпус. Лично мне такое нравится, но я уверен, что многие геймеры будут в небольшом шоке.

Характеристики

Начинка у клавиатуры Razer Tartarus Pro, если устройство все же можно так назвать, довольно интересная и необычная. Внутри установлены оптические механические переключатели Razer Analog Optical Switches, которые работают с использованием инфракрасного луча. То есть, срабатывает нажатие гораздо быстрее и в компьютер информация о том, что вы нажали кнопку, доставляется буквально моментально. Если вы покупаете устройство именно для шутеров и хотите получить более высокую скорость срабатывания, то идеально было бы получать эту скорость. Ведь в соревновательных играх каждая миллисекунда решает, а с данными переключателями вы получаете ту самую миллисекунду преимущества над противником. Также стоит отметить, что переключатели эти достаточно долговечны и вы сможете играть в течение многих лет без страха остаться с нерабочим устройством.

Особенности

Стоит сразу уточнить, что это продукт не для всех. Устройство оборудовано шестнадцатью клавишами, которые можно запрограммировать под любые ваши задачи — можно просто поставить действие вроде использования гранаты в шутере, а можно записать целый скрипт. Либо же поставить стрелки для управления персонажем. Есть стик на восемь позиций, который может отвечать за управление персонажем или за действия — тоже все настраивается, если гибкий и весьма удобный софт, нет ничего лишнего. Добавляем сюда подсветку Chroma, которая ярко светится, стильно выглядит и ее тоже можно настроить так, как вам хочется. Остается только вопрос в том, для каких целей это нужно. Ответ прост — для тех, кто играет в игры на более-менее высоком уровне и хочет получать больше пространства для мышки, больше комфорта и удобства на рабочем столе. Хотя, для новичков тоже продукт подойдет вполне — у него для этого есть все необходимое.

Итог

Устройство действительно очень интересное и продвинутое — геймер получает шикарный набор преимуществ и высочайшее качество исполнения. Конечно, стоит такая радость 150 евро, что для нашего региона можно смело переводить в 180-200 долларов, если потом переводить в рубли. Если вам это не кажется страшным и вы понимаете, что такой продукт сделает вашу жизнь лучше и счастливее, то стоит подождать релиза в нашей стране и смело покупать устройство. Если же нет — не покупать.

Комментарии и отзывы Razer Tartarus Pro
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