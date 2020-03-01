Предварительный обзор Realme Band. Стоит своих денег

Дизайн корпуса

В последнее время на рынке умной носимой электроники мы заметили достаточно много интересных гаджетов, но все они меркнут на фоне сегодняшнего продукта. Производитель сделал очень классный гаджет с низкой стоимостью, который обладает всеми преимуществами, которые только нужны потенциальному покупателю. Итак, давайте посмотрим, что же это за гаджет.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане дизайна умного браслета тяжело придумать что-то уникальное или просто удивить потенциального покупателя. Все же производители уже давно все идеи опробовали, показали, как может работать устройство и теперь просто работают в том же направлении. Например, у браслета Realme Band имеется весьма простой и удобный браслет, который прочно крепится на капсуле самого браслета и при этом надежно цепляется на руке. Это важное преимущество на самом деле, так как некоторые браслеты с умными функциями не могут похвастаться таким вот набором преимуществ. Также стоит сказать, что на лицевой стороне продукта расположен достаточно большой дисплей, который привлекательно выглядит и приносит море удовольствия от его использования. Вопрос только в том, насколько вам будет удобно им пользоваться, ведь сенсорный дисплей на браслете штука не самая привычная.

Особенности

Собственно, нужно понимать, что браслет Realme Band не является чем-то невероятным в плане производительности, так как это все же браслет, а не смартфон или умные часы. Естественно, производитель установил сюда довольно приличный набор различных бонусов, которые позволяют пользователю отслеживать активностью свою в течение суток, плюс можно получать уведомления со смартфона, передавать различную информацию о вашей активности и так далее. В этом плане производитель порадовал наличием всех основных преимуществ продукта, который выглядит очень круто и выполняет абсолютно все задачи, которые вы перед ним поставите. Однако нужно понимать, что ничего лишнего сюда ставить не решились — производитель сделал упор на необходимых компонентах, оставив все остальное позади. И это хорошо, ведь кто-то хочет купить доступное устройство.

Итог

Стоит сказать, что большой дисплей Realme Band действительно является серьезным преимуществом продукта, так как производитель сделал очень крутое решение с хорошей картинкой. Получать уведомления на таком дисплее действительно удобно — если вам звонят или пишут сообщения, то вы сразу увидите это сообщение и сможете ответить со смартфона, если он у вас далеко лежит. Также удобно смотреть за состоянием своего организма прямо в процессе занятий спортом — вы можете с комфортом получать данные о сердцебиении, например. Это очень простое преимущество, так как буквально у каждого второго гаджета в этом сегменте есть такие бонусы и большой экран, но все же нужно понимать, что если вы хотите классный гаджет, то можно обратить внимание на эту новинку — она дает все необходимые бонусы при достаточно низкой стоимости. А нам большего и не требуется.

Разработчики данного браслета смогли реализовать нужные пользователю функции, которые позволили потенциальным покупателям не смотреть даже в сторону конкурентов за большую сумму денег. Это очень приятно, так как если вы хотите недорогой продукт, то обычно вам предлагают малоизвестные китайские устройства, которые совершенно своих денег не стоят. С этим гаджетом таких проблем нет, ведь за свои деньги продукт действительно крутой и обязательно стоит посмотреть в его сторону. Ждем умный браслет в магазинах нашей страны.