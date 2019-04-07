Предварительный обзор Roccat Noz. Наушники нового поколения

2019-04-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Roccat Noz; [120]
Недавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно из самых доступных на рынке. Обычно крупные производители, о которых все и так знают, выпускают свои устройства с достаточно высокой ценой, чтобы заработать больше денег. Но, с Roccat Noz получилась иная история — гарнитура классная, у нее стильный дизайн и хорошие характеристики, но стоит она сущие копейки, если посмотреть на конкурентов. Давайте же посмотрим, в чем тут секрет.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида гарнитура Roccat Noz мне лично очень понравилась своей простой и лаконичностью. Дизайнеры вольностью отказались от всевозможных декоративных элементов и показали те наушники, которые удобно сидят на голове и больше ничего лишнего не предоставляют. Оголовье здесь выполнено из черного материала, который напоминает экологическую кожу. Настоящей кожи я бы здесь не ждал — защитники прав животных заклюют. От оголовья идет очень классная дуга, которая позволяет нам настраивать гарнитуру по высоте посадки на голове и обеспечивает более плотное прилегание к ушам. Чаши выполнены тоже из черного пластика, только уже матового, что тоже крайне привлекательно и очень практично в повседневной жизни. В целом, внешний вид гарнитуры намекает нам на то, что этот продукт создавали для заядлых геймеров, которые хотят играть много и активно.

Характеристики

В плане «начинки», если можно так выразиться, у гарнитуры тоже все просто отлично. За основу Roccat Noz взяты 50-миллиметровые излучатели, которые отлично передают как низкие высоты, так и средние с высокими. Это крайне важно для шутеров — выстрелы и взрывы, зачастую, построены на низких и средних частотах, однако и высокие играют важную роль. Благодаря высокой детализации вы получаете возможность наслаждаться звучанием в играх, а не просто получать необходимую информацию о противнике. Заявлена частота воспроизведения звука в диапазоне от 10 до 20000 Гц. Цифра красивая и почти реалистичная — нижний порог в 10 Гц человеческое ухо просто не может услышать, это невозможно в плане физики. Но, звучит гарнитура отменно, особенно если учитывать, что это продукт геймерский и он не предназначен для меломанов, которые ценят инструментальную музыку.

Особенности

Большим преимуществом продукта можно назвать вес гарнитуры — всего 210 грамм. Для современного рынка это действительно легкое устройство, тем более, что Roccat Noz состоит не только из пластика, но и из металлического оголовья. Тем не менее, настолько легкая конструкция позволит вам получить массу положительных эмоций от игры, ведь устройство не будет давить на голову и вообще не вызовет дискомфорта. Кроме того, на выдвижной штанге есть неплохой микрофон, которого для ведения прямых трансляций может и не хватит, но для общения с командой в разнообразных игровых проектах этого предостаточно. И, конечно, не стоит забывать о позиционировании в играх — здесь с этим все хорошо.

Итог

Теперь о стоимости — новый продукт с достаточно приличными характеристиками отдают всего за 70 долларов. Это действительно очень низкая цена, ведь у производителя очень известное имя и лично я ожидал, что продукт будут отдавать долларов за 120. Однако, вы получаете невероятно доступный продукт, который при такой стоимости просто не имеет конкурентов. И если вы давно мечтали о приобретении доступного и достойного варианта для игр и общения с друзьями, то это просто идеальная покупка. Осталось только подождать, когда же новинку представят на отечественном рынке.

Комментарии:
Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 10 Pl...
Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 10 PlВ этом году компания Sony пошла на довольно радикальный эксперимент, представив смартфоны Xperia 1, Xperi...
Выбираем кофемашину...
Выбираем кофемашинуЛюбой любитель кофе рано или поздно задумывается о покупке кофемашины или кофеварки. Как правило, быва...
Камера Huawei P30 Pro оказалась почти в ...
Камера Huawei P30 Pro оказалась почти в Аналитики из Cowen and Company высчитали стоимость компонентов основной камеры смартфонов iPhone XS/XS Ma...
Для PlayStation VR выпустят контроллер, ...
Для PlayStation VR выпустят контроллер, PlayStation VR уступает другим передовым шлемам виртуальной реальности. Из за того что не умеет следить з...
Natus Vincere сыграют с Fnatic в финале...
Natus Vincere сыграют с Fnatic в финалеВ решающем матче противником Fnatic станет Natus Vincere. Противостояние начнется 7 апреля в 11:00 мск. ...
Определились все участники OGA Dota PIT ...
Определились все участники OGA Dota PIT OGA Dota PIT Minor 2019 проведут 22–28 апреля в Хорватии. Призовой фонд турнира составит $300 тыс. и 500 ...
Мобильный SSD с USB 3.1 Type-C от Lexar...
Мобильный SSD с USB 3.1 Type-C от LexarДиск снабжен алюминиевым корпусом и, благодаря своим компактным размерам, легко помещается в любом карман...
AOC анонсирует Agon 3 AG353UCG...
AOC анонсирует Agon 3 AG353UCGБренд AOC объявляет о появлении топ модели новой линейки игровых мониторов на мероприятии в Мадриде Agon ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER PSPB-220. Лучшая портативная Bluetooth колонкаОбзор HARPER PSPB-220. Лучшая портативная Bluetooth колонка
Обзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GBОбзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GB
Обзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь
Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-FiОбзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджима...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
Презентация фотоаппаратов моментальной п...
Презентация фотоаппаратов моментальной пКоманда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформально...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R4 апреля в Москве прошла официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 и бюджетной модели Xi...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучш...
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. ЛучшВчера в Москве компания Logitech провела презентацию новых решений для организации видеоконференций и при...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то в...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра про...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра проОбычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но,...
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Предварительный обзор LG K12+. Защищенны...
Предварительный обзор LG K12+. ЗащищенныСегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был ...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень с...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сЕсть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor