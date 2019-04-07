Предварительный обзор Roccat Noz. Наушники нового поколения

Дизайн корпуса

Недавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно из самых доступных на рынке. Обычно крупные производители, о которых все и так знают, выпускают свои устройства с достаточно высокой ценой, чтобы заработать больше денег. Но, с Roccat Noz получилась иная история — гарнитура классная, у нее стильный дизайн и хорошие характеристики, но стоит она сущие копейки, если посмотреть на конкурентов. Давайте же посмотрим, в чем тут секрет.

Характеристики

В плане внешнего вида гарнитура Roccat Noz мне лично очень понравилась своей простой и лаконичностью. Дизайнеры вольностью отказались от всевозможных декоративных элементов и показали те наушники, которые удобно сидят на голове и больше ничего лишнего не предоставляют. Оголовье здесь выполнено из черного материала, который напоминает экологическую кожу. Настоящей кожи я бы здесь не ждал — защитники прав животных заклюют. От оголовья идет очень классная дуга, которая позволяет нам настраивать гарнитуру по высоте посадки на голове и обеспечивает более плотное прилегание к ушам. Чаши выполнены тоже из черного пластика, только уже матового, что тоже крайне привлекательно и очень практично в повседневной жизни. В целом, внешний вид гарнитуры намекает нам на то, что этот продукт создавали для заядлых геймеров, которые хотят играть много и активно.

Особенности

В плане «начинки», если можно так выразиться, у гарнитуры тоже все просто отлично. За основу Roccat Noz взяты 50-миллиметровые излучатели, которые отлично передают как низкие высоты, так и средние с высокими. Это крайне важно для шутеров — выстрелы и взрывы, зачастую, построены на низких и средних частотах, однако и высокие играют важную роль. Благодаря высокой детализации вы получаете возможность наслаждаться звучанием в играх, а не просто получать необходимую информацию о противнике. Заявлена частота воспроизведения звука в диапазоне от 10 до 20000 Гц. Цифра красивая и почти реалистичная — нижний порог в 10 Гц человеческое ухо просто не может услышать, это невозможно в плане физики. Но, звучит гарнитура отменно, особенно если учитывать, что это продукт геймерский и он не предназначен для меломанов, которые ценят инструментальную музыку.

Итог

Большим преимуществом продукта можно назвать вес гарнитуры — всего 210 грамм. Для современного рынка это действительно легкое устройство, тем более, что Roccat Noz состоит не только из пластика, но и из металлического оголовья. Тем не менее, настолько легкая конструкция позволит вам получить массу положительных эмоций от игры, ведь устройство не будет давить на голову и вообще не вызовет дискомфорта. Кроме того, на выдвижной штанге есть неплохой микрофон, которого для ведения прямых трансляций может и не хватит, но для общения с командой в разнообразных игровых проектах этого предостаточно. И, конечно, не стоит забывать о позиционировании в играх — здесь с этим все хорошо.

Теперь о стоимости — новый продукт с достаточно приличными характеристиками отдают всего за 70 долларов. Это действительно очень низкая цена, ведь у производителя очень известное имя и лично я ожидал, что продукт будут отдавать долларов за 120. Однако, вы получаете невероятно доступный продукт, который при такой стоимости просто не имеет конкурентов. И если вы давно мечтали о приобретении доступного и достойного варианта для игр и общения с друзьями, то это просто идеальная покупка. Осталось только подождать, когда же новинку представят на отечественном рынке.