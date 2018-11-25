Предварительный обзор Roccat Renga Boost. Для ПК и консолей

В последнее время большой популярностью стали пользоваться игровые гарнитуры, которые можно подключать к компьютеру, смартфону и игровым консолям. Это довольно удобно и финансово выгодно — вам не нужно покупать несколько устройств для комфортного прохождения любимых проектов, можно пользоваться одной гарнитурой. И именно такой продукт недавно представила компания Roccat. Теперь у геймеров будет возможность за адекватные деньги приобрести крутой продукт и получать от него массу положительных эмоций. Мы решили изучить этот момент более детально, так как модель Roccat Renga Boost выглядит очень привлекательно и стоит небольших денег. Все же, не каждый может позволить себе дорогую флагманскую модель, а значит нужно обратить внимание и на более доступные варианты гарнитуры. Собственно, если у вас есть компьютер и консоль, так новинка автоматически вас заинтересует.

Характеристики

Начнем с того, что производитель заявил о честных частотах, которые поддерживаются данной гарнитурой. В характеристиках новинки указаны частоты от 20 до 20000 Гц. Стоит отметить, что очень часто производители указывают поддержку более широкого диапазона, хотя это невозможно из-за физики. Наши ушли не могут услышать ультразвук, даже если наушники способны его передавать. У Roccat Renga Boost характеристики честные и это радует. Диаметр излучателей составляет 50 миллиметров, это довольно прилично для современного рынка, вы получите отличные нижние и средние частоты, высокие немного проигрывают, но для геймерских наушников это норма. Качество звука здесь отменное, можно использовать продукт не только для игр, но и для прослушивания музыки высокого качества или просмотра фильмов, например. Тоже приятный бонус, на самом деле.

Особенности

Подключаются наушники по 3,5-мм разъему, благодаря чему вы получаете возможность использовать продукт абсолютно во всех направлениях — можно играть на смартфоне или планшете, можно запускать игры на ноутбуке или компьютере, плюс вы всегда можете подключить наушники к консоли и играть вместе с друзьями. Это действительно большое преимущество, ведь если у вас наушники подключаются по USB, то нужно для смартфона и консоли брать отдельное устройство, а это дополнительные расходы. Да и удобнее пользоваться одной моделью гарнитуры — привыкаешь к ее звучанию, дизайну и удобству.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида продукт выглядит довольно узнаваемо — примерно такой же дизайн бренд уже использовал. Оголовье выполнено из мягкого материала, который плотно прилегает к вашей голове и позволяет не нагружать голову во время длительных игровых сессий. Есть регулировка высоты посадки, чтобы людям с разным объемом головы было одинаково комфортно сражаться. На левой чаше установлен микрофон на штанге, который можно откидывать и общаться с командой или друзьями во время сражений. Преобладает черный матовый пластик, глянцевых панелей здесь не обнаружено, что делает новинку максимально практичной.

Итог

Громадным преимуществом новинки является цена в 60 долларов — вы можете позволить себе устройство даже в том случае, если не планировали его приобретать вовсе. Конкуренты с похожими характеристиками стоят от 100 долларов, здесь же у нас высокое качество звука и сборки, приятный дизайн корпуса, отличный микрофон и надежный бренд за половину ценника конкурентов. Думаю, модель будет пользоваться спросом среди геймеров по всему миру — слишком уж хорошо выглядит продукт, особенно в том случае, если у вас несколько игровых платформ.