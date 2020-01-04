Предварительный обзор Samsung Galaxy Book Flex α. Весьма доступный гибрид

2020-01-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Book Flex α; [17]
Мы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто пытаются угнаться за этим гигантом. Однако сейчас компания Samsung решила показать нечто удивительное, что заставит пользователей посмотреть в ее сторону. Отличный ноутбук за адекватные деньги — что может быть лучше? Давайте изучим новинку более подробно.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что дизайнеры не особо старались нас как-то удивить внешним видом данного ноутбука. Они скорее поставили себе цель выпустить действительно интересное решение в привлекательном корпусе, но со строгим дизайном без излишних декоративных элементов. На лицевой стороне Samsung Galaxy Book Flex α располагается экран с черной рамкой вокруг, которая сверху, слева и справа сведена к минимуму, а снизу находится логотип компании. Клавиатура при этом выполнена из серебристого материала в тон цвету корпуса ноутбука, что довольно интересно играет на контрасте с рамкой дисплея. Сенсорная панель у ноутбука находится строго по центру, что является большой редкостью на рынке — обычно производители делают панель немного левее. Ноутбук в меру тонкий и легкий, плюс у него есть достаточное количество портов, чтобы вы могли работать с комфортом. Достойный дизайн.

Характеристики

Производитель пока что не спешит рассказывать нам о характеристиках ноутбука Samsung Galaxy Book Flex α в деталях, так что информация получается не совсем полной. За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core десятого поколения, но точную модель производитель пока что не называет. Вероятно, над точной моделью еще думают. Поддерживать производительность ноутбука будет оперативная память на 8 или 12 гигабайт, чего вполне достаточно, чтобы вы могли наслаждаться стабильной и плавной работой ноутбука в течение длительного времени. Встроенная же память представлена накопителем на 256 или 512 гигабайт. Конечно, накопитель здесь твердотельный, так что скорость загрузки и чтения довольно высокая. В целом, ноутбук нас хоть ничем и не удивил, но характеристики у него вполне достойные — большинству пользователей этих характеристик хватит с головой.

Особенности

Важной особенностью ноутбука является его дисплей, который можно откидывать в обратную сторону на 180 градусов, получая планшетный компьютер. Это не новость для современного рынка — такого рода устройства выпускались и пять лет назад. Однако производитель делает упор на том, что это уникальное устройство, ведь у ноутбука экран построен на квантовых точках. Благодаря этому дисплей совершенно иначе ощущается и работать с ним куда приятнее. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, то есть назвать его очень высоким язык не поворачивается. Также стоит отметить, что пользователь может купить фирменное перо S Pen, чтобы вводить информацию на дисплее при помощи стилуса. Весьма удобное решение на тот случай, если вы очень хотите рисовать или делать заметки не пальцем, а специальным устройством. Вполне достойное решение.

Итог

Естественно, новое устройство обладает целым рядом дополнительны бонусов вроде длительной автономной работы, продвинутой клавиатуры, довольно громкой аудио-системы и так далее. При этом за базовую версию ноутбука нужно будет заплатить всего 830 долларов, что очень и очень доступно по меркам современного рынка. Это позволяет вам получить крутое устройство с целым набором преимуществ за вполне разумные деньги. Именно этим преимуществом корейский производитель планирует победить конкурентов.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Book Flex α
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