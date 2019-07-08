Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab A. Новый корейский планшет

Характеристики

Состоялся официальный анонс нового планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A, который выглядит скромно и производительность него тоже простенькая, но, скорее всего, это будет максимально доступный планшет на операционной системе Android. Будем надеяться, что так оно и окажется, а пока что давайте посмотрим на основные особенности данного продукта.

Традиционно для компании Samsung, у новых планшетов бюджетного класса не указан процессор в характеристиках. То есть, производитель конечно указал, что внутри установлен процессор на четыре ядра с тактовой частотой 2,0 гигагерца, но нельзя сказать, что это дает нам слишком уж много полезной информации — говорить о возможностях процессора исключительно по характеристикам на бумаге крайне тяжело. Я бы даже сказал, что это невозможно. Поддерживать производительность планшета будет оперативная память на 2 гигабайта, чего вполне достаточно, чтобы вы могли запускать несколько приложений в фоне и получать удовольствие от устройства в течение длительного времени. Это, как по мне, подходящий объем оперативной памяти для планшета, который не позиционируют как игровое решение. Хотя, конечно, всегда хочется больше и лучше. Разработчики же, видимо, хотели сэкономить.

Дизайн корпуса

Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта и если вы планируете использовать планшет исключительно в качестве устройства для чтения, просмотра интернета и общения в социальных сетях, то вам пространства хватит с головой. А вот если вы хотите играть в тяжелые игры и носить с собой много фильмов или сезон сериала, то этого будет крайне мало и придется покупать уже карту памяти. Благо, слот для нее здесь имеется и вы легко сможете получить нужное вам пространство под контент за разумные деньги. Смотреть сериалы с фильмам вы будете на дисплее с диагональю 8 дюймов и разрешением 1280 на 800 точек. Да, картинка далеко не эталонная, но давайте не будем забывать, что это не флагманский планшет и ожидать от него каких-то невероятных характеристик было бы просто странно. Благо, что разрешение хоть до такого уровня подняли — на рынке есть и более скудные разрешения.

Итог

Внешность у планшета получилась крайне неоднозначной, хотя никто и не ожидал от данного продукта каких-то невероятных дизайнерских решений. На фронтальной панели размещен дисплей с довольно большими рамками справа и слева, снизу и сверху они вообще гигантские и это сразу бросается в глаза. Зато вам будет удобно брать планшет в руки и работать с ним в любой ориентации — пальцы на дисплей нажимать лишний раз не будут. Также на фронтальной панели есть камера, динамик и датчики освещения. На тыльной стороне все еще скучнее — там только камера, логотип компании и больше ничего интересного. Вероятно, производитель понимал, что продукт бюджетный и обычно при его покупке смотрят на железо, а не на дизайнерские особенности. Хотя, у вас даже будет возможность выбрать черный или белый вариант корпуса — это приятная мелочь. Хотя, белый вариант кажется менее практичным.На текущий момент производитель не говорит о точной стоимости планшета для разных рынков, но если вы хотите себе устройство на Android за доступные деньги — стоит подождать. Скорее всего, этот гаджет в исполнении без модуля сотовой сети будет крайне доступным при высоком уровне качества. Производительность здесь не очень высокая, но за свои деньги продукт вполне справится с поставленными задачами. Вопрос только в стоимости для нашего рынка, ведь она обычно выше, чем для США или Европы.