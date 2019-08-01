Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab S6. Конкурент для iPad

2019-08-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Tab S6; [31]
Бытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все остальные устройства не стоят внимания общественности. Но, ситуация должна в корне изменится с выходом планшета от Samsung, который выглядит очень стильно и предоставляет вам широкий набор возможностей для работы и развлечений. И стоит недорого.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. Это самый производительный мобильный процессор на текущий момент, который отлично справляется с любыми поставленными задачами — можно играть в игры, можно запускать приложения разнообразные, обрабатывать фотографии или видео. Фактически, с этим процессором у планшета действительно очень много возможностей и пользователь планшета никак не будет ограничен. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память объемом 6 гигабайт. Для современного планшета это весьма достойно — большинство планшетов такими характеристиками похвастаться не могут. Встроенная же память представлена накопителем на 128 гигабайт — хранить контент будет на чем. И, конечно же, есть возможность поставить карту памяти объемом до 512 гигабайт.

Дизайн корпуса

Внешний вид у планшета достаточно привлекательный — производитель решил не отходить от своего фирменного стиля, но продумал некоторые улучшения, которые делают его более удобным в использовании. Например, на фронтальной стороне расположен экран и минимальная рамка справа, слева, сверху и снизу. Рамка симметричная, черного цвета и она довольно тонкая, так что общие габариты устройства весьма компактные. На тыльной стороне расположен логотип компании, двойная камера и магнитное крепление для стилуса. Стоит отметить, что планшет достаточно тонкий и легкий, у него есть симметричное размещение динамиков и мелкие детали, которые делают его еще более стильным. Внешний вид планшета очень порадовал — сразу становится понятно, что это флагманское решение, которое стоит своих денег.

Особенности

Главным преимуществом планшета можно смело считать дисплей — диагональ составляет 10,5 дюймов при разрешении 2560 на 1600 точек. Это достаточно качественный экран, если не сказать больше. Далеко не все планшеты на рынке могут похвастаться 2К разрешением, особенно если речь идет об Android-планшетах. Матрица выполнена по технологии Super AMOLED и выдает просто умопомрачительное качество картинки. Смотреть фильмы или фотографии на таком экране одно удовольствие, да и банально общаться в социальных сетях — тоже. Кроме того, данный планшет является первым на рынке, который может похвастаться встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. То есть, никаких кнопок на тыльной панели — просто прикладываете палец к экрану и все. И, конечно, батарея на 7050 мАч должна обеспечить вас достаточно неплохим набором возможностей в течение дня.

Итог

За самую базовую версию планшета с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти на территории России просят 53 тысячи рублей, это вполне разумная цена за столь производительное и продвинутое устройство. Найти что-то аналогичное по мощности за эти же деньги просто не получится, особенно если речь идет именно о крупных известных брендах с высоким качеством. Версия с модулем LTE стоит уже 60 тысяч рублей — это намного дороже, но вы получаете возможность изучать интернет из любой точки планеты, даже если Wi-Fi недоступен.

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