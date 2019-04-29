Предварительный обзор Samsung Galaxy View 2. Большой планшет

2019-04-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy View 2; [80]
Многие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнением сложно не согласиться, ведь буквально каждый второй производитель либо просто обновляет свои уже состоявшиеся устройства, либо вовсе уходит с этого рынка. Современные пользователи смотрят либо в сторону iPad, либо в сторону китайских доступных решений, остальные планшеты все чаще стали рассматривать как второй сорт. Однако, есть крупные производители, которые работают над тем, чтобы вернуть себе былую славу и покорить пользователей качеством своей продукции. К примеру, на рынок вышел планшетный компьютер Samsung Galaxy View 2, который выглядит крайне необычно. Многие даже могут решить, что это не планшет, а настоящий телевизор в компактном исполнении. И в этом заключается его главное преимущество, ведь пользователь получает громадную диагональ.

Характеристики

Корейская компания решила, что нужно в планшете Samsung Galaxy View 2 использовать свой собственный процессор, чтобы уменьшить конечную стоимость продукта. Внутри планшета установлен процессор Exynos 7884, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,6 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать любимые игровые проекты и прочий развлекательный контент. Конечно, это не самое мощное решение на рынке, но оно точно является одним из самых мощных на текущий момент. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта, тогда как встроенной памяти 64 гигабайта. Проблема лишь в том, что для столь большого планшета всего 64 гигабайта — маловато. Но, с другой стороны, благодаря данному объему вы получаете весьма доступный планшет, что тоже приятно. С характеристиками планшета все отлично.

Дизайн корпуса

Планшет получился довольно большим, но производитель решил не уменьшать рамки вокруг экрана для уменьшения габаритов. Дело в том, что такое устройство нужно держать на пальцами, а всей ладонью, так что рамка должна быть соответствующая. На фронтальной стороне планшета размещен дисплей и черная рамка с глянцевым покрытием, на тыльной стороне располагается довольно большая подставка. Вы можете поставить устройство в вертикальное положение без дополнительных аксессуаров, что весьма удобно в повседневной жизни. Корпус продукта тоже выполнен из черного пластика.

Особенности

Главной фишкой планшета является его дисплей — диагональ в 17 дюймов предоставляет вам безграничные просторы для того, чтобы наслаждаться контентом и получать от него удовольствие в любой точке мира. Можно смотреть сериалы на кухне или в путешествии, можно брать устройство на работу или учебу. Либо же купите геймпад, который совместим с Android, и получите портативную приставку для сражений в виртуальных мирах. Разрешение картинки составляет 1920 на 1080 точек, так что если вы большой фанат качественного изображения — новинка вам понравится.

Итог

С 26 апреля устройство находится в продаже, но реализовывает продукт пока что только оператор сотовой сети AT&T. Он предлагает планшет за 37 долларов в месяц с контрактом на 20 месяцев. То есть, устройство обойдется вам в 740 долларов. Это довольно дорогое удовольствие, если учитывать, что встроенной памяти всего 64 гигабайта. За эти же деньги можно купить iPad Pro, например, у которого диагональ 12 дюймов. Но, для кого-то это решение будет вполне разумным и нам кажется, что у планшета будет своя армия фанатов по всему миру, как только планшет отправится в мировую продажу.

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