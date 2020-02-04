Предварительный обзор Samsung Q950TS. Без рамок

2020-02-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Q950TS; [123]
Сегодня мы поговорим о достаточно необычном телевизоре, который удивит вас как своими характеристиками, так и дизайном корпуса. Конечно, стоит сразу уточнить, что это телевизор не для всех и каждого, так как производитель явно делал упор на новейшие технологии. Но посмотреть на новинку все же стоит — она очень интересная и крутая. Хотя и стоит очень дорого.

Дизайн корпуса

Собственно, это будет самое скучное описание дизайна корпуса за все время существования данной рубрики. Дело в том, что производитель решил полностью лишить лицевую сторону телевизора рамок — их здесь просто нет. У телевизора на лицевой стороне размещен исключительно дисплей, который обрамлен буквально миллиметровыми рамками. Естественно, при такой толщине рамок заметить их с расстояния хотя бы в метр уже нереально, что уж говорить о нормальном расстоянии. На тыльной стороне тоже нет ничего удивительного, это вполне стандартный телевизор с портами для подключения периферии и источников сигнала. Из дизайна телевизора можно отметить разве что подставку, которая расположена по центру, имеет плоскую форму и тем самым обеспечивает пользователя надежностью во время использования продукта. Хотя, конечно, лучше такую панель вешать на стену — это более надежно.

Характеристики

Производитель делает большой упор на то, что это передовой телевизор и его создавали специально для тех, кто хочет получить лучшее решение на рынке за большую сумму денег. Это значит, что ожидать доступности телевизора нет никакого смысла — модель флагманская и стоит тоже достаточно немало. Диагональ дисплея у телевизора, как вы уже догадались из названия устройства, составляет 95 дюймов. При этом разрешение составляет 7680 на 4320 точек — это полноценное 8К разрешение, которое порадует потенциального покупателя действительно высоки качеством картинки. Заметить пиксели или точки на таком дисплее вы точно не сможете, а если смотреть телевизор с расстояния в два-три метра, то никаких дефектов картинки тем более не будет. Проблема только в том, что контента под этот телевизор практически нет, но это уже другая история, о которой мы поговорим позже.

Особенности

Серьезным преимуществом телевизора является функция «растягивания» картинки до 8К-разрешения. Производитель понимает, что на текущий момент на рынке не так уж много фильмов или сериалов в столь высоком разрешении, а вот в 4К — море. И технология искусственного интеллекта позволяет растянуть картинку с 4К до 8К без потери качества, чтобы пользователь получал действительно качественную картинку. Кроме того, производитель поставил в телевизор хорошую акустику, чтобы прямо из коробки устройство звучало хорошо. Конечно, мы сильно сомневаемся, что кто-то будет с таким телевизором использовать встроенные колонки, но все же такое внимание к деталям радует. Колонки могут похвастаться 5.1-канальным звуком, то есть будет объемная звуковая картинка, которая явно порадует пользователей. Весьма достойное решение.

Итог

Телевизор, без всякого сомнения, довольно интересный и для кого-то он будет даже желанным приобретением. Естественно, это крайне дорогое удовольствие, которое стоит примерно как однокомнатная квартира в Москве, но производитель и не говорил, что телевизор диагональю 95 дюймов с разрешением 8К будет доступным. Это лишь еще один шаг в сторону более высокого разрешения, который показывает направление развития отрасли. Сейчас телевизор с 8К стоит безумных денег, а через четыре года он будет доступен всем и каждому за разумные деньги.

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