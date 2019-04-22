Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q900R. Телевизор из будущего

Характеристики

Длительное время в сети говорили о том, что 4К разрешение еще длительное время будет недоступно широким массам и что до 8К уж тем более рынок не готов. На фоне этого крупные компании, которые производят мониторы для профессионалов, показали парочку решений в 8К и все оказалось весьма неплохо. Теперь же компания Samsung показала новый телевизор с разрешением 8К, который выглядит нереально круто и показывает картинку, от которой невозможно оторваться. И это не концепт с выставки или патент, который никогда не реализуют, а уже вполне полноценное решение для приобретения — телевизор Samsung QLED 8K Q900R уже поступил в продажу, даже на рынок России уже привезли. Да, стоит довольно дорого, но нужно понимать, что это технология будущего, у которой просто нет аналогов на рынке. Сегодня мы посмотрим, почему этот телевизор так хорош и почему за него стоит отдавать свои личные средства, если они у вас есть.

Особенности

Начнем с главного — диагональ данного телевизора составляет 98 дюймов. То есть, это действительно громадная панель, которую просто так в комнату не поставишь. Вам нужно большое помещение, чтобы такой телевизор не закрыл собой всю стену или окно. Кроме того, не забывайте, что смотреть такую большую диагональ нужно с расстояния хотя бы четыре метра, иначе у вас будут болеть глаза после первого же фильма, так как они не смогут охватить всю картинку и будут уставать. Разрешение при этом составляет 7680 на 4320 точек. Да, это полноценная 8К картинка во всей красе, которая может порадовать вас действительно высоким качеством изображения и нереальной плотностью пикселей. Только этих двух параметров уже достаточно, чтобы вы спокойно забыли о любом другом телевизоре и смотрели лишь в сторону 8К разрешения. Хотя, конечно, на этом преимущества телевизора не закачиваются.

Дизайн корпуса

Внутри телевизора установлен инновационный процессор Quantum 8K, который работает на основе искусственного интеллекта и позволяет преображать контент из исходного разрешения в 8К. С 4К фильмами, к примеру, получается действительно очень качественная картинка. То есть, если вы скачали 4К фильм и запустили его на этом телевизоре, то картинка у вас получается просто шикарная и проблем с контентом не будет. Также есть технология Direct Full Array, которая подсвечивает пиксели напрямую, антибликовое покрытие Ultra Black Elite, технология HDR10+ и невероятная яркость в 4000 кд/м2.

Итог

Сказать что-то про дизайн столь интересного телевизора довольно трудно, так как его здесь практически нет. На фронтальной панели у нас находится лишь дисплей с небольшой рамкой по периметру. То есть, на фоне такой громадной диагонали рамка вовсе смотрится очень небольшой, а больше на лицевой панели ничего и нет. На тыльной стороне у нас тоже особых дизайнерских решений нет, но их там и не должно быть. Стоит монитор на двух ножках, которые расположены справа и слева от корпуса. Хотя, такую махину лучше надежно вешать на стену, а не ставить на подставку. Вдруг кот телевизор скинет — будет обидно.

Говорить о стоимости довольно трудно, ведь как оценить продукт, у которого нет аналогов на рынке? За данный телевизор просят шесть миллионов рублей, это, фактически, десять тысяч долларов. Стоит ли телевизор своих денег? При диагонали 98 дюймов, OLED матрице и 8К разрешении? Без сомнения! Другое дело, что это продукт не для всех и покупать его будут либо гики, либо пользователи с достаточно высоким уровнем дохода, которые интересуются высокими технологиями. В будущем 8К будет гораздо доступнее.