Предварительный обзор Sennheiser GSP 670. Беспроводная игровая гарнитура

2019-06-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sennheiser GSP 670; [72]
Современные геймеры привыкли к тому, что с комфортом можно играть исключительно с наушниками проводного типа. В сети даже есть мнение, что беспроводные решения теряют звук и что во время игры в те же шутеры вы можете пропустить какой-то выстрел. На самом же деле такая ситуация наблюдалась лет десять назад, когда беспроводные наушники были чем-то странным и страшным. Современные технологии позволяют передавать музыку в высоком качестве без задержек и отклонений, что уж говорить о звуках из игры. Ярким примером отличной игровой гарнитуры лично я считаю новую модель Sennheiser GSP 670 — это очень крутой продукт, позволяющий играть с удовольствием и комфортом. Вам больше не нужно будет переживать о кабеле, который мешается под ногами, не нужно будет следить за тем, чтобы не переехать его креслом. Вообщем, плюсов довольно много, но давайте посмотрим и на потенциальные минусы этого решения.

Дизайн корпуса

Для геймера, особенно заядлого, очень важно иметь привлекательный дизайн корпуса, который еще и будет удобен. Ведь если вы играете по десять часов в сутки, то уши и голова точно будут уставать и вам будет уже не так приятно убивать виртуальных противников. Чтобы решить эту проблему, дизайнеры Sennheiser решили максимально уменьшить вес конструкции, дабы она не давила вам на уши. Оголовье довольно массивное, на первый взгляд, но на самом деле там исключительно каркас и мягкая подложка, что дает вам возможность не переживать о давлении в макушку. Оголовье, естественно, можно регулировать по высоте посадки, чтобы наушники более плотно прилегали к вашей голове и при этом не мешали наслаждаться играми. Далее у нас идут амбушюры, которые тоже помогают ушам не уставать во время длительных игровых сессий благодаря своему объему и размерам.

Амбушюры выполнены из достаточно приятного материала — это синтетическая кожа или что-то в таком роде. У материала есть большой плюс в плане изоляции от лишних шумов, но есть и недостатки — в таких амбушюрах ваши уши летом точно будут потеть, ведь воздуха они тоже не пропускают. Но, зато они закрывают все ухо и позволяют полностью погрузиться в игру, забывая об окружающем мире. От левой чаши идет микрофон в виде стрелы, он достаточно большой и его можно настраивать так, как вам удобнее в плане положения, но вот гнуть его нельзя. Данный микрофон можно смело назвать самым качественным на рынке — им даже киберспортсмены пользуются. Также внутри гарнитуры расположена встроенная батарея, которая позволяет вам с комфортом заниматься своими делами и не думать о том, что вам нужно потратить время на подзарядку. В техническом плане наушники тоже очень даже хороши. В целом, дизайн и начинка заслуживают похвалы — все сделано крайне достойно.

Итог

Нужно понимать, что в целом стоимость гарнитуры компании Sennheiser всегда высокая — это бренд с мировым именем, который давно доказал, что является лучшим на рынке. Если вы посмотрите на обычные проводные модели, то они стоят около 300-330 долларов, тогда как беспроводная модель Sennheiser GSP 670 обойдется вам в 350 долларов. Дорого ли это? Для большинства геймеров — да. За эти деньги вы можете купить очень хорошую видеокарту уровня RTX 2060, можете взять шикарный процессор уровня Core i7 последнего поколения или приобрести шикарный монитор. За наушники такие деньги отдавать точно не захочется, но если вы планируете играть в игры очень много и при этом желаете получать массу удовольствия и комфорта, то этот вариант будет наиболее привлекательный. Осталось только дождаться релиза в России и посмотреть на локальную цену.

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