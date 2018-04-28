Предварительный обзор Sharkoon PureWriter RGB. Механика с подсветкой

Современная игровая периферия перестала быть просто устройством ввода — сейчас пользователи хотят получить от своего устройства максимум удобства, красоты и стиля. Да, если у вас есть средства на покупку хорошей клавиатуры, то почему бы не потребовать от нее определенных возможностей, которые принесут дополнительное удовольствие от использования. Например, модель Sharkoon PureWriter RGB является самой обычной игровой клавиатурой. Сюда поставили механические переключатели, чтобы вы могли с комфортом и удобством играть в любимые игры, добавили подсветку красивую и получилась шикарная модель на все случаи жизни. Думаю, обязательно стоит посмотреть на то, что умеет делать данная модель, чтобы потом присматриваться ко конкурентам за аналогичные средства. Сегодня мы расскажем основные особенности девайса, чтобы вы понимали, за какие девайсы стоит отдавать свои деньги, а за какие — нет.

Дизайн корпуса

Начнем с внешнего вида клавиатуры, так как характеристики новинки можно буквально в двух предложениях описать. Поставляется данная новинка в двух вариантах — полноразмерная и TKL. Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше подходит и работать с ним. Производитель решил сделать правильную раскладку клавиш и это у него получилось — расстояние между клавишами достаточно приличное, чтобы вы могли печатать или играть вслепую, при этом продукт получился достаточно компактным и удобным для использования. Понравилось качество гравировки символом, однако как будет с кириллицей пока что не понятно, так как модель в Россию официально не завезли и говорить о гравировке пока рано. Клавиатура выполнена из черного пластика, он приятен на ощупь и не скользит под пальцами. В плане внешнего вида устройства претензии нет совершенно, это крутой вариант для игр и работы.

Характеристики

Бонусы

Поставляется клавиатура с двумя вариантами переключателей — Kailh Red или Kailh Blue. Красные переключатели идеально подходят для игр, но печатать на них не так удобно, тогда как синие больше подходят для набора текстов, но щелчки там более громкие и не всем с такими удобно играть. Ресурс обоих вариантов свичей составляет 50 миллионов нажатий, так что играть вы можете долго и без страха остаться без клавиатуры. В этом плане данная модель порадовала, надежность переключателей вселяет надежду в длительный и комфортный геймплей.Производитель решил запрограммировать на уже имеющиеся клавиши все необходимые команды и возможности клавиатуры. Здесь есть и смена цветов, и запись макросов, и все, что угодно. Стоит отметить, что у производителя уже была аналогичная модель, только без RGB подсветки, тогда светилась модель только синим цветом. Это было почти год назад, кстати, а теперь вот дизайнеры решили выпустить RGB вариант, чтобы фанаты могли настроить клавиатуру под цвет рабочего стола или комплектующих компьютера. Думаю, такая мелочь действительно будет кому-то интересна, особенно если вы эстет.

Итог

Стоимость данной клавиатуры составляет 80 евро. Это совсем не много для механики, но стоит понимать, что внутри установлены не Charry MX, а более простые китайские переключатели. Помимо этого, у вас есть возможность взять TKL вариант на 10 евро дешевле, если вам не нужна цифровая панель и вы не планируете набирать цифры на той стороне клавиатуры. Лично я пользуюсь именно таким форм-фактором периферии, так как это удобнее и компактнее, плюс меньше пространства на столе девайс занимает. Обязательно присмотритесь к этой новинке, она выглядит достаточно интересно и стоит своих денег.