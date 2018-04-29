Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70X500. Эра 8К-экранов

2018-04-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sharp Aquos LC-70X500; [134]
Пока производители мониторов и телевизоров стараются выпустить в свет 4К варианты, в компании Sharp решили пойти своим путем и продемонстрировали телевизор с 8К разрешением. Это настолько крутая штука, насколько вообще можно представить, и модель уже планируют выпускать в продажу. То есть, это не какая-то модель для выставки или презентации, а настоящее устройство для просмотра фильмов дома. Стоимость телевизора составляет 11200 евро, то есть это ультра-дорогая штука и в некоторых регионах страны можно купить однокомнатную квартиру за те же деньги. Мы сегодня расскажем вам все самые интересные детали, чтобы вы понимали, за что этот продут так любят и уважают на рынке. Да, именно уважают, ведь это первый телевизор для массово производства с 8К разрешением. Теперь компании начнут делать аналоги и стоимость постепенно упадет, но об этом немного позже. Сейчас давайте посмотрим на характеристики.

Характеристики

Из названия модели Sharp Aquos LC-70X500 можно догадаться, что диагональ такого телевизора составляет 70 дюймов. Производитель решил, что для столь высокого разрешения нужно делать адекватную площадь, и это правильно. Не совсем понимаю варианты на 80 и больше дюймов, которые занимаю всю стену. Разрешение данного телевизора составляет 7680 × 4320 точек. Да, это в четыре раза выше разрешение, чем у полноценного 4К варианта. Плотность пикселей просто громадная, это описать словами не получится. Даже если смотреть фильмы с метрового расстояния, глаза не будут уставать и распознавать точки. Производитель заявил поддержку HDR10, плюс яркость на уровне 1000 кд/м2. Это шикарная яркость для телевизора, позволяющая вам спокойно работать с любым видом контента — хоть фильмы смотреть, хоть наслаждаться видео с YouTube.

Дизайн корпуса

Производитель не меняет традиций в дизайне — рамки справа, слева и сверху от экрана сведены к минимуму и представляют из себя тонкую черную полоску. Снизу плашка пластиковая серебристого цвета, она выполнена в тон с подставкой. Сама подставка имеет дугообразную форму и мне не очень такая нравится. Дело в том, что подставка смещена к центру, из-за чего устойчивость конструкции проигрывает аналогам с ножками по краям. С другой стороны, никто не мешает повесить устройство на стену, чтобы не переживать о своем телевизоре за 11 тысяч евро. Больше никаких особенностей дизайна не наблюдается, здесь просто нет места под такие изыски.

Бонусы

Инженеры компании Sharp решили, что новинка должна получить максимальное количество портов расширения, дабы вы могли подключить себе любое устройство для просмотра контента или игр. Здесь установлено четыре порта HDMI 2.0 и четыре HDMI 1.4, так что можно подключить все современные игровые приставки и массу других вариантов источников контента. Имеется так же порт Ethernet, аудио-система с 2.1-канальным звуком и несколько USB портов, количество не уточняется. Вообщем, все достаточно добротно реализовано, но без фанатизма.

Итог

На данный момент стоимость телевизора составляет 11200 евро, это примерно 850 тысяч рублей. Производитель уже запланировал поставки в Европу, так что вскоре новинка может и у нас появиться. Конечно, купят такой продукт не все, да и контента в 8К очень мало, я бы сказал критически мало. С другой стороны, что случилось с FullHD, когда на рынок пришел формат 4К? FullHD стал заметно дешевле. Теперь тоже самое случится и с 8К разрешением, ведь пока компании развивают этот формат, 4К варианты будут дешеветь. Ждем релиза телевизора в России, посмотрим на его цену.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Case logic Prevailer Backpack. Вместительный рюкзак для города и путешествийОбзор Case logic Prevailer Backpack. Вместительный рюкзак для города и путешествий
Обзор Digma S-32. Яркая беспроводная колонка с FM и MP3-плееромОбзор Digma S-32. Яркая беспроводная колонка с FM и MP3-плеером
Обзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey MouseОбзор Oral-B Professional Care 500 + Kids D10.513K. Набор щеток Oral-B Professional Care 500 и Oral-B Kids Mickey Mouse
Обзор HARPER HDRS-711. Радиоприемник на любой случай жизниОбзор HARPER HDRS-711. Радиоприемник на любой случай жизни
Обзор ORICO 2539U3. Защищенный бокс для SSD/HDD 2.5Обзор ORICO 2539U3. Защищенный бокс для SSD/HDD 2.5
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70X...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70XПока производители мониторов и телевизоров стараются выпустить в свет 4К варианты, в компании Sharp решил...
Компания Hisense пришла на российский ры...
Компания Hisense пришла на российский рыВидимо, последнее время, у наших братьев из Поднебесной проснулась непреодолимая любовь к России, ведь ки...
Предварительный обзор Sharkoon PureWrite...
Предварительный обзор Sharkoon PureWriteСовременная игровая периферия перестала быть просто устройством ввода — сейчас пользователи хотят получит...
Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держат...
Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держатАвтовладельцы частенько сталкиваются с проблемой, когда смартфон некуда положить, либо закрепить, чтобы о...
Предварительный обзор Huawei Honor 10. С...
Предварительный обзор Huawei Honor 10. СЯ уже не раз говорил, что китайские компании знают, как привлекать внимание пользователей. Пока известные...
Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого ...
Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого Современные мобильные шутеры перестали быть скучными, это самое важное, что нужно знать. Еще пару лет наз...
OPPO F7 официально представлен в России...
OPPO F7 официально представлен в России25 апреля в Москве состоялась презентация смартфона OPPO F7. В новинке упор сделан на фронтальную камеру,...
Предварительный обзор Nubia Red Magic Ga...
Предварительный обзор Nubia Red Magic GaСовременный рынок мобильных телефонов сильно изменился — еще совсем недавно мы говорили о тонких смартфон...
Обзор Hackme 2. Странная головоломка...
Обзор Hackme 2. Странная головоломкаВ большинстве ситуаций после прохождения очередной мобильной игры у меня складывается определенное впечат...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 6X. За н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 6X. За нСтоит отметить, что компания Xiaomi на протяжении длительного времени радует своих фанатов, да и не тольк...
Обзор PAKO 2. Крутой гоночный симулятор...
Обзор PAKO 2. Крутой гоночный симуляторНа рынке игровых продуктов очень мало действительно качественных проектов. Если вы посмотрите на все нови...
Обзор Frostpunk. Выживание во льдах...
Обзор Frostpunk. Выживание во льдахСовременный рынок игровых продуктов радует нас качественными играми про выживание в самых разных условиях...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor