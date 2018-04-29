Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70X500. Эра 8К-экранов

Пока производители мониторов и телевизоров стараются выпустить в свет 4К варианты, в компании Sharp решили пойти своим путем и продемонстрировали телевизор с 8К разрешением. Это настолько крутая штука, насколько вообще можно представить, и модель уже планируют выпускать в продажу. То есть, это не какая-то модель для выставки или презентации, а настоящее устройство для просмотра фильмов дома. Стоимость телевизора составляет 11200 евро, то есть это ультра-дорогая штука и в некоторых регионах страны можно купить однокомнатную квартиру за те же деньги. Мы сегодня расскажем вам все самые интересные детали, чтобы вы понимали, за что этот продут так любят и уважают на рынке. Да, именно уважают, ведь это первый телевизор для массово производства с 8К разрешением. Теперь компании начнут делать аналоги и стоимость постепенно упадет, но об этом немного позже. Сейчас давайте посмотрим на характеристики.

Характеристики

Из названия модели Sharp Aquos LC-70X500 можно догадаться, что диагональ такого телевизора составляет 70 дюймов. Производитель решил, что для столь высокого разрешения нужно делать адекватную площадь, и это правильно. Не совсем понимаю варианты на 80 и больше дюймов, которые занимаю всю стену. Разрешение данного телевизора составляет 7680 × 4320 точек. Да, это в четыре раза выше разрешение, чем у полноценного 4К варианта. Плотность пикселей просто громадная, это описать словами не получится. Даже если смотреть фильмы с метрового расстояния, глаза не будут уставать и распознавать точки. Производитель заявил поддержку HDR10, плюс яркость на уровне 1000 кд/м2. Это шикарная яркость для телевизора, позволяющая вам спокойно работать с любым видом контента — хоть фильмы смотреть, хоть наслаждаться видео с YouTube.

Дизайн корпуса

Производитель не меняет традиций в дизайне — рамки справа, слева и сверху от экрана сведены к минимуму и представляют из себя тонкую черную полоску. Снизу плашка пластиковая серебристого цвета, она выполнена в тон с подставкой. Сама подставка имеет дугообразную форму и мне не очень такая нравится. Дело в том, что подставка смещена к центру, из-за чего устойчивость конструкции проигрывает аналогам с ножками по краям. С другой стороны, никто не мешает повесить устройство на стену, чтобы не переживать о своем телевизоре за 11 тысяч евро. Больше никаких особенностей дизайна не наблюдается, здесь просто нет места под такие изыски.

Бонусы

Инженеры компании Sharp решили, что новинка должна получить максимальное количество портов расширения, дабы вы могли подключить себе любое устройство для просмотра контента или игр. Здесь установлено четыре порта HDMI 2.0 и четыре HDMI 1.4, так что можно подключить все современные игровые приставки и массу других вариантов источников контента. Имеется так же порт Ethernet, аудио-система с 2.1-канальным звуком и несколько USB портов, количество не уточняется. Вообщем, все достаточно добротно реализовано, но без фанатизма.

Итог

На данный момент стоимость телевизора составляет 11200 евро, это примерно 850 тысяч рублей. Производитель уже запланировал поставки в Европу, так что вскоре новинка может и у нас появиться. Конечно, купят такой продукт не все, да и контента в 8К очень мало, я бы сказал критически мало. С другой стороны, что случилось с FullHD, когда на рынок пришел формат 4К? FullHD стал заметно дешевле. Теперь тоже самое случится и с 8К разрешением, ведь пока компании развивают этот формат, 4К варианты будут дешеветь. Ждем релиза телевизора в России, посмотрим на его цену.