Предварительный обзор SilentiumPC AR7X TG RGB. Стильное решение

В последнее время пользователи перестали смотреть на корпус как на просто коробку для сборки необходимых комплектующих. Это лет пять назад геймеры покупали корпуса за 300 рублей, лишь бы сэкономить на дополнительные вентиляторы или докинуть денег на видеокарту. Сейчас ситуация изменилась и пользователи активно покупают продвинутые корпуса, у которых есть не только вместительность, но и привлекательный внешний вид. Конечно, это дело вкуса и бюджета, ведь если вы собираете компьютер за довольно небольшие деньги, то покупать дорогостоящую модель нет никакого смысла. Гораздо интереснее посмотреть в сторону компактного решения или бюджетной модели. Но если у вас есть средства на приобретение классного красивого корпуса, то посмотрите на SilentiumPC AR7X TG RGB. Это действительно крутой продукт, который реализован стильно и предоставляет вам массу возможностей для реализации компьютера мечты.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса, как и полагается современной модели, расположена стеклянная панель, которая еще и немного затемнена. Сквозь эту панель отлично можно видеть подсветку сразу трех вентиляторов, которые придают корпусу большей привлекательности — только включил и сразу понимаешь, что это игровое решение. На верхней части панели имеется плашка со всеми портами для подключения периферии, а на правой и левой грани имеются решетки для забора воздуха. Это сделано для того, чтобы вентиляторы на фронтальной панели могли вдоволь забирать воздух и продувать вашу систему без лишних проблем. Аналогичное стекло имеется и на левой боковой панели, которая обрамлена черной рамкой толщиной в несколько сантиметров. Сквозь это окно вы будете получать эстетическое удовольствие от своих комплектующих и их возможностей.

Стоит отметить, что корпус установлен на столе на четырёх ножках круглой формы, которые расположены по углам днища корпуса. Это позволяет корпусу не шататься даже при сильной вибрации и стоять на столе или под ним максимально устойчиво. На верхней грани корпуса имеется пылевой фильтр, который защищает ПК от попадания внутрь лишней пыли, а правая боковая панель выполнена из металла. Вроде ничего удивительного в этом дизайне нет, но он выглядит крайне привлекательно и сразу вынуждает обратить на себя внимание. Видно, что разработчики продукта понимали, что нравится современному пользователю и как его увлечь.

Шасси

У данного корпуса, как и у всех современных моделей, имеется специальный декоративный кожух, который прикрывает собой блок питания, накопители и ворох кабелей внутри. Это исключительно декоративный элемент, позволяющий не смотреть сквозь стекло на массу ненужных вам элементов. Справа от материнской платы, где на старых корпусах установлены отсеки для дисков, расположены места для установки SSD накопителей формата 2,5 дюйма. На это же место можно при желании поставить помпу для кастомной системы охлаждения, либо же оставить место пустым. Пространства внутри корпуса очень много.

Итог

Теперь давайте поговорим о главном преимуществе SilentiumPC AR7X TG RGB — его цена составляет всего 107 евро. То есть, в нашей стране цена достигнет примерно 120-140 долларов. За свои деньги это просто шикарный аппарат, который должен порадовать вас как своей ценой, так и возможностями. Внутри можно расположить любую видеокарту, тьму накопителей и красивую подсветку организовать, не говоря уже о том, что сам по себе корпус смотрится круто. Обязательно рекомендую с этой новинкой ознакомиться поближе, это того стоит.